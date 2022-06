Il volait une partie du rond à béton à chaque voyage Un chauffeur de Sider El Hadjar et ses deux complices arr

l volait une partie du rond à béton à chaque voyage Un chauffeur de Sider El Hadjar et ses deux complices arrêtés à Bouira Placeholder LSA PUBLIÉ 24-06-2022, 16:00 Agissant sur des informations faisant état de mouvements suspects d’un camionneur routier de Bouira et travaillant pour le compte de Sider El Hadjar d’Annaba, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire ( BMPJ ) de Bouira ont, sur la base d'un plan minutieusement préparé, arrêté le mis en cause , pris en flagrant délit de décharger une partie du rond à béton de diamètre 14 chez un vendeur des matériaux de construction dans la ville d’Aomar, à 20 kilomètres au nord-ouest de Bouira. Poursuivant leurs investigations auprès de cet indélicat chauffeur, ce dernier a fini par avouer aux enquêteurs, qu’il avait l’habitude , à chaque fois qu’il ramenait du rond à béton depuis la maison mère , à savoir l’entreprise de sidérurgie ou Sider El Hadjar d’Annaba, vers son point de vente régional sis à Blida, de voler une partie de la marchandise qu’il vendait à deux fournisseurs spécialisés dans la vente des matériaux de construction et basés l’un dans la commune d’Aomar , et l’autre dans la commune voisine de Kadiria à 30 kilomètres au nord-ouest de Bouira sur la même ligne de la RN5. La transaction se faisant de nuit et les trois complices tirant chacun et illégalement le bénéfice de l’opération. Arrêtés et poursuivis pour des chefs d’inculpation de vols et d’abus de confiance pour le chauffeur et complicité et association de malfaiteurs pour les deux autres, les trois mis en cause ont été déférés devant les autorités compétentes de la justice qui devront statuer sur leur cas dans les prochains jours. Y.Y