Exposition hommage aux travaux de l'architecte brésilien Oscar Niemeyer en Algérie

21-06-2022

Une exposition de photographies de l'artiste Jason Oddy, revisitant les travaux architecturaux conçus par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer et réalisés en Algérie à la fin des années 1960, a été inaugurée lundi à Alger. Intitulée "Oscar Niemeyer, l'Algérie et l'architecture de la révolution", l'exposition accueillie au Musée national du Bardo, met en avant six travaux de l'architecte brésilien, réalisés en Algérie entre 1968 et 1978, en plus de croquis de projets. Les photographies de Jason Oddy, invite à découvrir l'œuvre de Niemeyer, qui a conçu les universités "Mentouri" à Constantine (1969-1972) et celle des Sciences et de la technologie Houari- Boumediene (1972-1974), la salle omnisports du centre olympique d'Alger (Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf) et l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme (EPAU). Pour le commissaire de l'exposition, Rahiche Abdelhamid, "l'oeuvre d'Oscar Niemeyer en Algérie est, certes "peu connue" mais l'université Mentouri de Constantine reste l'une de ses "réalisations les plus emblématiques" en dehors du Brésil. Elle (université de Constantine) est composée, détaille M. Rahiche, de plusieurs bâtiments réunis autour d'une place, tandis que l'auditorium est surmonté d'une voile de béton, composée de "deux ailes qui semblent comme suspendues". L'université de Bab-Ezzouar à la périphérie d'Alger est, quant, à elle, composée de dizaines de bâtiments anguleux et courbés, selon le commissaire qui rappelle que Niemeyer avait une "grande affection" pour l'Algérie. Dans son allocution, l'ambassadeur de la République du Brésil en Algérie, Flavio Marega, a salué la tenue de cette exposition sur l'oeuvre d'Oscar Niemeyer, un projet entamé il y a deux ans. Le photographe Jason Oddy a séjourné en 2013 en Algérie pour enquêter sur ce remarquable héritage architectural "moderniste". Ses photographies sur l'œuvre d'Oscar Niemeyer ont fait le tour de plusieurs galeries à travers le monde. Organisée par le ministère des la Culture et des Arts en partenariat avec l'ambassade du Brésil en Algérie, l'exposition "Oscar Niemeyer, l'Algérie et l'architecture de la révolution" est visible jusqu'au 5 juillet.