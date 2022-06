JM-Oran 2022 - Lutte gréco-romaine Bachir Sid Azara s'offre la médaille d'or Placeholder AHMED AMMOUR PUBLIÉ 27-06-2022, 22:08 La journée du lundi a été prolifique pour l'Algérie, comme celle du dimanche, puisque les athlètes algériens ont décroché cinq nouvelles médailles portant le total à 10. Après les deux médailles en argent, le lutteur Bachir Sid Azara s'est offert la médaille d'or en finale du 84 kg de la lutte gréco-romaine, devant l'Italien Mirco Minguzzi (5-0). Le lutteur algérien a su maîtriser son adversaire qu'il a battu 5-0, après un arrêt de temps, dû à une panne du système des officiels. Avec cette nouvelle médaille, l'Algérie totalise 10 médailles dont six en or et 4 en argent. AHMED AMMOUR PUBLIÉ 27-06-2022, 22:08