Drame à Sidi Amar Étripé devant la mairie 28 Jui 2022 Annaba 1117 fois Étripé devant la mairie Avant hier lundi 27 juin, soir, les badauds qui déambulaient devant le siège de la mairie de Sidi Amar avaient remarqué le caractère insolite du comportement de deux jeunes lancés dans une course poursuite éperdue. Un des coureurs arrivés à la hauteur de l’autre lui a asséné un violent coup de couteau à l’abdomen, le laissant à terre les tripes à l’air d’après les témoins. Rapidement secourue la victime a été d’abord évacuée par des bienfaiteurs vers le Centre de soins, mais vu la gravité de ses blessures, le jeune homme a été transféré au CHU Ibn Rochd. L’adolescent dont le pronostic vital n’est plus engagé, a échappé in extremis à une mort certaine. Son agresseur un autre adolescent qui avait pris la fuite après son geste criminel, a disparu dans la nature et serait recherché par les services de sécurité.