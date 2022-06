Trafic de cocaïne à El Hadjar Plus d’une demi-livre saisie 28 Jui 2022 Annaba 155 fois Plus d’une demi-livre saisie Les éléments du service de la lutte contre le trafic de drogues et de substances psychotropes basé à El Hadjar ainsi que ceux de Biskra ont réussi à démanteler un dangereux réseau de trafiquants de drogue. Ils ont réussi à saisir 280 grammes de la cocaïne. Notons que l’agissement de ce gang s’étend du centre du pays jusqu’aux wilayas de l’Est. Il est composé de trois individus âgés entre 35 et 46 ans. Il a été également saisi au cours de l’opération, une voiture de tourisme et trois téléphones portables. Les trois narcotrafiquants ont été présentés par-devant le procureur de la République compétent territorialement et incarcérés, en attendant leur jugement. Le communiqué daté d’hier, 28 juin 2022, n’indique pas le lieu de l’arrestation. Ahmed Chabi