Tipasa: une plage fermée par précaution après une fuite des eaux usées Une plage autorisée à la baignade dans la région de Sidi Ghiles à Tipasa, a été fermée mardi sur décision des autorités locales, afin de préserver la santé des estivants, après l'enregistrement d'une fuite d'eaux usées. Un communiqué publié sur la page officielle de la wilaya précise que le wali de Tipasa, Abou Bakr Seddik Bousetta, avait ordonné la fermeture temporaire de la plage de Sidi Ghiles jusqu'à la réparation d'un canal d'évacuation des eaux usées endommagé et ayant provoqué une fuite des eaux usées. Le communiqué souligne que lors de son inspection des travaux de réparation du canal, le chef de exécutif a instruit d'accélérer la cadence des travaux afin qu'ils ne dépassent pas le délai de 10 jours. Contactée par l'APS, la cellule de communication a rassuré sur la qualité de l'eau de mer de l'ensemble des 50 plages autorisées à la baignade, précisant qu'à l'exception de la plage centrale de Sidi Ghiles, toutes les autres ont été épargnées de toute pollution pouvant mettre en danger la santé des estivants. La même source a affirmé que les bureaux d'hygiène et de contrôle des communes effectuent de manière quotidienne et permanente le contrôle de l'eau de mer pour assurer la sécurité des plages, en coordination avec divers secteurs tels que la santé et l'environnement, qui effectuent périodiquement des analyses approfondies pour vérifier la salubrité de l'eau de mer des plages autorisées à la baignade. 16:26 | 29-06-2022