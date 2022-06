SPORTS JM Oran 2022 La Turquie en tête du tableau des médailles, l'Algérie 3e... Placeholder AHMED AMMOUR PUBLIÉ 29-06-2022, 13:30 Au tableau des médailles, la Turquie, avec en 8 or, prend, provisoirement, la tête du classement devant l'Italie et l'Algérie. Après les deux premières journées, dimanche et lundi, prolifiques pour les athlètes algériens, la journée de Mardi a été marquée par deux médailles en bronze, remportées dans les disciplines des sports boules, par Mohamed Fayçal Ouaghlissiet, avant d'être imité, quelques heures plus tard par le double féminin de la Rafle, Aissioui-Chibani qui a battu un tandem turc (12-8).. Placeholder AHMED AMMOUR PUBLIÉ 29-06-2022, 13:30