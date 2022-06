Bachir Sid Azara décroche l'or en Lutte gréco-romaine : «Je dédie la médaille à tout le peuple algérien» Placeholder AHMED AMMOUR PUBLIÉ 29-06-2022, 11:00 De notre envoyé spécial, Ahmed Ammour Habitué aux grands rendez-vous, le lutteur Bachir Sid Azara (87 kg), qui après avoir décroché la médaillé d'argent aux Jeux méditerranéens de 2018 à Tarragone, en Espagne, ainsi qu'aux Championnats d'Afrique de lutte-2019 à Hammamet, remporte la médaille d'or aux Jeux méditerranéens d'Oran-2022. Une juste consécration pour le lutteur de 26 ans, qui totalise déjà une dizaine de médailles à savoir médaille d'argent (85 kg) aux Championnats d'Afrique de lutte 2015 à Alexandrie, ainsi que dans la catégorie des moins de 80 kg aux Jeux africains de 2015 à Brazzaville, médaillé d'or (80 kg) aux Championnats d'Afrique de lutte 2016 à Alexandrie ainsi qu'aux Championnats d'Afrique de lutte 2017 à Marrakech, et médaille de bronze aux Jeux de la solidarité islamique de 2017 à Bakou. A Oran, aux JM-2022, Sid Azara a offert la première médaille d’or historique pour la lutte algérienne, en dominant l’Italien Mirco Minguzzi (5-0). Au cours de son face-à-face contre l'Italien, les officiels ont interrompu le combat pendant quelques minutes, et ce, à cause d'un problème technique, panne du système informatique des arbitres de table, alors que l'Algérien menait 3-0. Après avoir réparé le système, Sid Azara a poursuivi sa stratégie en obtenant deux nouveaux points, pour terminer le combat en sa faveur 5-0. «C’est une énorme joie d’être sacré champion méditerranéen ici en Algérie et devant notre public. J’offre cette médaille historique au peuple algérien et pour tous ceux qui m’ont aidé pour atteindre cet objectif très important dans ma carrière d’athlète», a déclaré Sid Azara. Par ailleurs, Ouakali (77kg), champion d'Afrique en titre, a décroché la médaille d'argent après sa défaite en finale devant le Serbe Victor Nemes (9-0), champion du monde de la catégorie. «J’aurais aimé décrocher la médaille d’or méditerranéenne, mais je dirais que c’était très difficile devant un énorme champion de la lutte gréco-romaine. J’avais des difficultés sur le plan physique, mais malgré cela, je peux afficher ma grande satisfaction par rapport à cette médaille qui compte beaucoup pour moi», a souligné Ouakali. L'autre médaille d'argent est l'œuvre du lutteur Ishak Ghaiou (67 kg), champion d’Afrique en titre après sa défaite devant le Turc Murat Furat (7-6), champion d’Europe 2022. Alors que l'Algérien menait 6-0 à moins de deux minutes de la fin, il s'est fait renverser par son adversaire qui avait marqué 7 point d'un coup ! «Je suis tout de même très content d’avoir remporté cette médaille d’argent. Il faut savoir que je viens juste de revenir après des mois d’absence. Dieu merci, je suis arrivé à monter sur un podium méditerranéen, ce qui constitue un énorme exploit pour moi», a déclaré Ghaiou. A. A.