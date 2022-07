Arrivée à Oran de son Altesse le prince de Monaco Albert II Placeholder LSA PUBLIÉ 30-06-2022, 10:25 Son Altesse le prince de Monaco Albert II est arrivé mercredi à Oran pour une visite de deux jours pour assister à des épreuves de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Son Altesse le prince Albert II a été accueilli à l’aéroport international "Ahmed Ben Bella'' d'Oran par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra qui lui a souhaité au nom du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la bienvenue et un bon séjour à El Bahia. A son tour, le prince Albert II a exprimé ses chaleureux remerciements au Président Abdelmadjid Tebboune pour cette aimable invitation, félicitant l'Algérie, peuple et gouvernement, pour l'excellente organisation et le franc succès que connait cette manifestation sportive méditerranéenne. Le prince Albert II rencontrera durant sa visite de deux jours à Oran la délégation de la principauté en lice aux Jeux méditerranéens, et assister à des épreuves des JM. A noter que le souverain monégasque préside le Comité olympique de la Principauté de Monaco. APS