L'AUBAINE DU GAZ par Abdou BENABBOU L'importante récente découverte annoncée de gisement de gaz à Hassi Messaoud est une aubaine divine pour l'Algérie au moment où cette source d'énergie est au centre d'un remue-ménage mondial jamais connu jusqu'ici. Estimée à près de 300 milliards de mètres cubes, elle renforcera un atout commercial conséquent et donnera une aisance assurée au pays dans son déploiement commercial international dans le domaine de l'énergie. Mais les perspectives heureuses qu'offre cette découverte, alliée à celles des gisements nouveaux de pétrole préjugés vont au-delà d'une satisfaction d'avoir retrouvé une place honorable dans le commerce mondial et dans le concert des enjeux diplomatiques. Le premier gain essentiel à retenir de la bonne nouvelle est que l'Algérie pourra accorder une assise confortable à sa politique sociale choisie et faire face à une crise économique qui présageait une situation catastrophique pour la population. Faute de mieux, on continuera à bénir la grâce divine si tant est qu'on ne prêtera pas une oreille attentive à ceux qui ne voient en les hydrocarbures qu'une source de malédiction. La politique actuelle de l'habitat sera poursuivie et renforcée. Le soutien des prix des produits de premières nécessités restera assuré. Les salaires et les retraites demeureront garantis et une politique de l'emploi pourra se déployer pour peu qu'une stratégie idoine soit redéployée. Devant le fantasmagorique et monstrueux dérèglement économique et social du monde, une large pléiade de pays auraient bien souhaité bénéficier de cette grâce et se seraient dispensés de faire la moue face à une telle aubaine. En tout état de cause, le ciel algérien s'éclaircit et le pays est totalement sorti de son isolement pour qu'il redevienne écouté. Les nouvelles données en font une nation solvable de plus en plus concourante dans la lutte contre la crise économique mondiale et gardant les portes ouvertes à toutes les saines initiatives d'entraide et d'échanges commerciaux.