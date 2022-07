small font medium font large font Grâce au nouveau gisement de gaz: L'Algérie pourra honorer ses nouveaux engagements d'exportation par R. N. Au-delà du volume supplémentaire qu'il apporte, le nouveau gisement de gaz naturel découvert à Hassi R'Mel a plusieurs avantages, estiment deux experts : un économiste et un cadre supérieur de Sonatrach. Il peut être rapidement mis en exploitation et apporte davantage de pouvoir de négociation à l'Algérie, selon des intervenants invités, hier, sur les ondes de la radio. Pour Mahmoud Djidjelli, invité à la radio Chaine 3, avec le nouveau gisement gazier, découvert récemment à Hassi R'Mel, « Sonatrach peut mettre 10 milliards de m³ supplémentaires sur le marché mondial d'ici la fin de l'année ». Directeur de la Division pétrolière ‘Engineering développement', activité Exploration et Production, à Sonatrach, M. Djidjelli précise que la découverte de ce gisement a été « réalisée à100% par le groupe Sonatrach », notant que le « plus important » n'est pas le volume que ce gisement va apporter mais son « emplacement ». « Contrairement aux autres gisements, celui-ci peut être développé en 6 mois, vu son emplacement, car tout est fin prêt, à savoir : le planning des travaux, les installations pour le traitement, le réseau de collecte et de production, qui existent déjà», souligne-t-il. Ce gisement, poursuit M. Djidjelli, permettra, aussi, « à l'Algérie d'honorer ses nouveaux engagements d'exportation », ajoutant que d'autres gisements pétroliers et gaziers sont en cours d'exploration et que « 80% de l'activité de Sonatrach est centrée sur l'exploration ». « Nous avons déjà entamé le développement de la zone de Touggourt, qui a un potentiel de 80.000 barils/j », détaille-t-il en ajoutant, que « le gisement de Aïn Tsila va entrer en production, à partir de l'année prochaine, avec une capacité de 12 millions de m³/j. » Par ailleurs, selon l'invité de la Chaîne 3, les travaux d'exploration pétrolière en offshore de Sonatrach vont bon train. « Les travaux en offshore ont déjà été entamés. La sismique 3D a déjà été acquise et évaluée au large de Skikda », dit-il à ce sujet, précisant que « ces travaux se poursuivent à Tlemcen, Mostaganem, Béjaïa, Skikda » et qu'« à l'heure actuelle, les potentiels en offshore ne sont pas importants, vu la cherté des coûts d'investissement. » Un pouvoir de négociation supplémentaire De son côté, l'expert économique, Dr Ahmed El Haidoussi, qui était l'invité de la radio Chaïne 1, estime que la nouvelle découverte du gisement de gaz à Hassi R'Mel, place Sonatrach, non seulement en tête des « indicateurs arabes et africains en termes de découvertes énergétiques » et « donne à l'Algérie un pouvoir de négociation dans de nombreux dossiers ». L'intervenant relève lui aussi que le nouveau gisement gazier se trouve à proximité des infrastructures de Sonatrach, « ce qui lui permet d'être facilement exploité», « notant qu'il dispose d'une réserve estimée à 3,6 milliards de m³/an, avec une production prévue de 10 millions de m³/jour ». A cela, il faudra ajouter « la qualité du gaz qui a été découvert » qui est « très demandée » sur le marché international, car « utilisée dans la production de dérivés plastiques, ainsi que dans le raffinage du pétrole lourd et de nombreuses autres utilisations de ce type de gaz ». Il a rappelé que Sonatrach a annoncé l'année dernière qu'elle prévoyait d'investir 39 milliards de dollars pour porter la capacité de production de gaz de l'Algérie à plus de 140 milliards de m³/an. Ces découvertes sont également synonymes de « création d'opportunités d'emplois dans les projets de renforcement des infrastructures et de renforcement des secteurs de la Santé, de l'Education, des Transports, du Logement, de la construction de routes et du dessalement d'eau ». Pour M. El Haidoussi, c'est aussi l'opportunité pour l'Algérie de « profiter de cette découverte en ouvrant les portes de l'investissement aux entreprises internationales étrangères, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures ».