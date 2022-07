Criminalité rurale à Annaba Huit agresseurs appréhendés

Ahmed Chabi Les forces de la gendarmerie nationale mobilisées pour assurer la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens en milieu rural ont appréhendé huit malfaiteurs âgés entre 21 et 30 ans. Ces individus sont impliqués dans plusieurs agressions avec l’usage de la violence et la menace d’armes blanches prohibées. Ces arrestations ont été opérées dans de différentes opérations menées par les hommes en vert sur le territoire de compétence. Les brigades relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Annaba, ont durant la semaine écoulée mis fin aux agissements criminels de ces agresseurs, mais également détenteurs de résine de cannabis et de comprimés de substances psychotropes. Deux motos qui servaient aux agressions et aux vols de domiciles et de locaux commerciaux ont été saisies ainsi que des armes blanches prohibées. Il faut noter que ces individus, de véritables parasites semaient la terreur au sein des localités de la wilaya et ont fini par être neutralisés. Les 8 mis en cause ont fait l’objet de l’établissement d’un dossier judiciaire et présentés par devant des magistrats instructeurs près les tribunaux locaux, selon les procédures d’usage. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et répondront de leurs méfaits par lors de leur jugement. La cellule de la communication du groupement territorial rappelle que le numéro vert le 10 55 est au service des citoyens qui veulent faire acte e civisme en signalant tout méfait ou en lançant un appel à l’aide.