Il a tué pour un portable à Annaba La perpette ! 29 Jui 2022 Annaba 160 fois La perpette ! Le tribunal criminel d’Annaba siégeant en session normale au titre de l’année judiciaire 2022 a condamné à la peine exemplaire de la prison à perpétuité, l’auteur de deux coups mortels assénés en plein thorax à la victime. Le représentant du ministère public qui avait requis la même peine a été suivi par les juges professionnels et les 4 membres du jury, qui composent le tribunal. A. Z., l’auteur de l’homicide volontaire avec préméditation s’est rendu, un certain 11 avril 2021, vers 22 heures, au domicile du présumé détenteur d’un téléphone portable, qui avait été volé à son cousin. La Cité des 600 logements, plus précisément au bidonville de la cité des Fakharine, avait été secouée, cette nuit-là par la nouvelle d’une agression sauvage commise contre la victime Kh. R qui avait été transpercé de deux coups de couteau portés violemment au thorax. La victime avait été évacuée rapidement aux urgences médicales de l’hôpital Ibn Rochd, où elle devait rendre son dernier souffle à la suite d’une forte hémorragie, malgré sa prise en charge par les chirurgiens urgentistes. Les policiers avertis par le biais du numéro 17 de police-secours s’étaient rendus au chevet du blessé, mais il n’y avait plus rien à faire, car ce dernier était passé de vie à trépas. Le téléphone volé au cousin avait été acheté par la victime à une tierce personne et devant les réclamations de l’assassin, il y a eu un accrochage verbal qui s’était achevé par des coups mortels. Pour une banale histoire de vol d’un téléphone portable un jeune se trouve sous terre et l’autre enfermé pour la vie.