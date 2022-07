Ports de pêche d’Annaba et Chetaïbi Ces débris que nul ne veut plus voir 29 Jui 2022 Constantine 89 fois Ces débris que nul ne veut plus voir Soufiane Sadouki Afin d’augmenter la capacité d’accueil des ports d’Annaba, la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Annaba a lancé une opération de recensement des débris et bateaux abandonnés dans les ports de pêche d’Annaba et Chetaïbi. La capacité du port de pêche d’Annaba est à présent d’environ 650 navires de pêche de différentes tailles et catégories. Conjugué à la capacité d’accueil du port de pêche de Chetaïbi d’environ 600 navires, cela nous donne une capacité d’accueil de plus de 1.200. Cela dit, un certain nombre des navires accostés au niveau de ces deux ports sont abandonnés et occupent des espaces d’accostage pour une productivité quasiment nulle. Il faut aussi prendre en compte les carcasses de navires et les débris qui encombrent certaines zones maritimes et terrestres des ports et qui ne cessent d’augmenter au fil du temps. C’est pourquoi la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Annaba a lancé cette opération de recensement. À ce jour, 17 navires ont été identifiés dans les bassins, mais aussi sur les quais et ce n’est qu’une première estimation, indique-t-on. Dans ce contexte un comité de wilaya chargé de procéder au recensement et en phase d’être mis en place. Avec le programme d’agrandissement du port de pêche d’Annaba et le projet des 24 quais flottant, cette opération de recensement des carcasses et débris de navires est plus que vitale pour l’optimisation de la capacité d’accueil du port et la productivité de la wilaya d’Annaba en matière de pêche. Une fois cette opération achevée, il est prévu de récupérer toutes les épaves de navire et la réhabilitation des quais et bassins, afin d’augmenter la capacité d’accueil des ports de pêche d’Annaba et Chetaïbi.