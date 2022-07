Insécurité à Batna La triste série noire des meurtres se poursuit 28 Jui 2022 Batna 244 fois La triste série noire des meurtres se poursuit La ville de Batna a de nouveau été secouée avant-hier, lundi 27 juin, par l'agression mortelle d'un jeune homme. Ce dernier était âgé de 19 ans. Il aurait été tué par son voisin du même âge dans le quartier populaire de Parc à fourrage. De suite, les services de sécurité interviennent pour arrêter le présumé auteur de cet horrible crime. Il devra être interrogé par les enquêteurs avant d'être présenté devant les autorités judiciaires pour répondre de son acte. Tout a commencé par une altercation verbale. Puis, de parole en parole, les choses ont évolué négativement pour dégénérer en violente bagarre avec des échanges de coups. Et ça ne s'est pas arrêté là malgré les tentatives de citoyens qui se sont interposés pour calmer les choses et éviter une effusion de sang. C'est justement ce qui est arrivé puisque dans la foulée, l'un des antagonistes sort subitement un poignard. Il porte un coup fatal en plein cœur de son vis-à-vis qui s'affaisse pour ne plus se relever. Malgré son évacuation rapide vers le centre hospitalo-universitaire de Batna, la victime a succombé à ses graves blessures dès son arrivée aux urgences. En tout état de cause, ce crime est le cinquième de son genre enregistré dans la wilaya de Batna en l'espace de deux semaines. En effet, un précédent conflit à cause d'une dette a abouti dans le même quartier au meurtre à l'aide d'une arme blanche d'un homme âgé de 52 ans par un jeune âgé de 32 ans. À Fesdis, un quadragénaire a mis fin à la vie de son ami intime en lui assénant plusieurs coups de couteau. Dans la localité d'Ouyoune El Assafir, un homme dépassant la cinquantaine a étranglé sa propre fille âgée de 14 ans pour des futilités. L'autre crime commis dans la cité des 98 logements dans la ville de Merouana, le jeudi 23 juin, à 18h30, a vu un jeune homme répondant aux initiales K. S., âgé de 31 ans, être poignardé à mort par un jeune âgé de 25 ans. L'auteur de l'homicide volontaire s'est enfui pour se cacher dans une forêt. Ce n'est qu'hier, mardi, 28 juin, qu’il a été capturé après d'intenses recherches. Il avait avec lui trois petits morceaux de kif traité et un comprimé psychotrope. Nasreddine Bakha