Armes à feu Trois trafiquants arrêtés à Mila 28 Jui 2022 Régions 77 fois Trois trafiquants arrêtés à Mila Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Mila a révélé hier, mardi 28 juin, que ses services ont neutralisé, tout récemment, trois trafiquants d’armes à feu et récupéré quatre fusils de chasse et des munitions. Les trois individus ont été arrêtés dans deux opérations distinctes. Celles-ci ont eu lieu sur les territoires des communes d’Ouled Khlouf et de Yahia Beni Guecha, respectivement au sud et à l’ouest de la wilaya. Les mis en cause ont été déférés par-devant les juridictions territorialement compétentes, indique-t-on. En effet, les éléments de la brigade de gendarmerie d’Ouled Khlouf ont, dans une opération qualitative, arrêté deux hommes, avec en leur possession deux fusils de chasse, 1,4 kilo de poudre noire, 52 cartouches pleines et deux tiges métalliques servant à remplir les cartouches pour fusil de chasse. Les concernés, âgés de 29 et 41 ans, ont été rattrapés à deux heures du matin dans une ferme agricole de la commune de Ouled Khlouf. Ils avaient quitté la route carrossable et s’étaient engouffrés avec leur voiture dans une ferme agricole située non loin chemin de fer, à la vue des gendarmes. Ceux-ci étaient en ronde nocturne, le long de la route reliant la commune d’Ouled Khlouf à celle de Tadjenanet. La seconde opération est à mettre à l’actif des gendarmes de la brigade de la commune de Beni Guecha. Ils ont intercepté, dans un point de contrôle établi sur la route nationale 79 reliant les villes de Mila et de Ferdjioua, une voiture touristique occupée par un homme identifié par les initiales B. H. Lors de la fouille légale du véhicule, ils ont mis la main sur deux fusils de chasse, une masse de poudre noire d’un poids de 750 grammes et 24 capsules en cuivre pour cartouches de fusils. Ces produits étaient détenus en violation de la loi, souligne notre source. Kamel B.