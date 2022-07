Annaba /Cité Rym Une nouvelle école primaire 29 Jui 2022 Annaba 69 fois Une nouvelle école primaire Khadidja Rayenne Dans la continuité des préparatifs de la nouvelle année scolaire 2022/2023, une visite d’inspection a été effectuée, avant-hier, mardi 28 juin, par le wali Djamel Eddine Berimi, accompagné d’une délégation de la wilaya et de représentants de l’assemblé populaire communale sur le chantier de construction d’un complexe scolaire primaire. Un projet entamé le 15 février 2021 et dont la réalisation était prévue en 20 mois. La direction des équipements publics de la wilaya d’Annaba (DEP Annaba) est en charge de ce projet en collaboration avec plusieurs autres organismes y compris le bureau d’étude, l’organisme de contrôle CTC Annaba ainsi que l’entreprise en charge de la réalisation. La cité Rym est un quartier surpeuplé de la ville et avait besoin d’un projet de cette ampleur afin de diminuer un tant soit peu la charge sur les différentes écoles se trouvant aux alentours. Une surface d’un peu plus de 2856 mètres carrés a été réservée à ce projet, qui se décline en plusieurs bâtiments avec un espace pour la cour principale et autres loisirs. A cela, il faut ajouter 12 salles de cours sur un total de 60 mètres carrés, une salle polyvalente de 82,20 mètres carrés, ainsi que deux sanitaires sont prévus pour ce projet. Concernant l’administration, elle disposera d’un hall d’entrée de plus de 60 mètres carrés, d’un bureau pour le directeur de seulement 12 mètres carrés, d’un secrétariat et d’une salle d’attente. Le complexe disposera d’une grande cantine sur plus de 130 mètres carrés de surface qui pourra accueillir bon nombre d’écoliers et un unique logement de fonction en F4 de 80 mètres carrés. La date de fin des travaux est annoncée pour le début du mois de septembre, soit juste avant la rentrée scolaire.