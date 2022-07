Pourquoi uriner assis serait meilleur pour la santé des hommes Andrianaly" - Il y a 3 h 7 De nombreux hommes ont l’habitude d’uriner debout. Pourtant, il est préférable pour eux de faire pipi assis, selon des chercheurs du Leiden University Medical Center aux Pays-Bas. Dans une étude parue dans la revue Pourquoi uriner assis serait meilleur pour la santé des hommes © Fournis par Pourquoi Docteur Pourquoi uriner assis serait meilleur pour la santé des hommes Plos One en 2014, ils ont montré que la position du corps pendant la miction pouvait avoir un impact sur le débit urinaire maximal, le temps de miction et le volume résiduel post-mictionnel. Les scientifiques ont révélé qu’uriner assis était bénéfique, notamment pour les hommes souffrant de problèmes de prostate, car cette position leur permettait de faire pipi avec plus de force. Lorsque les participants étaient assis, les muscles de leur bassin et de leurs hanches étaient détendus, ce qui facilitait la miction. Mieux vider sa vessie Vidéo associée : Les exercices de sport à ne pas faire qui abîment le périnée et exposent aux fuites urinaires "Lorsque vous vous asseyez, vous pouvez utiliser davantage vos muscles abdominaux, vous faites sortir les derniers jets et vous avez l'impression d'avoir mieux vidé votre vessie", a déclaré, au média Thrillist, le Dr Jesse N. Mills, professeur clinicien associé au département d'urologie de l'UCLA. D’après lui, la position assise n’est pas idéale pour tout le monde. Elle est conseillée aux personnes qui ne parviennent pas à ressentir ce sentiment de vide après avoir fait pipi. C'est voté : Pompe à chaleur subventionnée à une seule condition : être propriétaire Sponsorisé LesNewsEnFrance C'est voté : Pompe à chaleur subventionnée à une seule condition : être propriétaire Interrogé par le journal britannique The Sun, Stergios Stelios Doumouchtsis, consultant en gynécologie-obstétrique, a expliqué que si la vessie ne se vidait pas correctement, "cela peut provoquer une stase d'urine (soit une rétention urinaire) et entraîner des infections. Comme les infections peuvent entraîner une septicémie ou des infections rénales, si vous présentez des symptômes de vidange incomplète de la vessie, vous devez consulter un spécialiste". Des calculs vésicaux Selon le National Health Service (NHS), à savoir le système de la santé publique du Royaume-Uni, les hommes qui n’arrivent pas à vider complètement leur vessie peuvent souffrir de calculs vésicaux. "Si de l'urine reste dans la vessie, les substances chimiques contenues dans l'urée s'agglutinent et forment des cristaux. Avec le temps, ces cristaux durcissent et forment des calculs vésicaux", peut-on lire sur son site.