JM Oran 2022 – Cyclisme timide prestation des Algériens au CLM

Les trois cyclistes algériens engagés dans la course du contre-la-montre de ces 19es Jeux Méditerranéens n’ont pas réussi à rivaliser avec les autres concurrents, notamment, ceux venus d’Europe. Première à s’élancer dans ce CLM, Nesrine Houili a terminé à la 12e et avant-dernière place après avoir parcouru les 18 km en 28:22.85. La victoire chez les dames est revenue à l’Italienne Vittoria Guazzini (24:24.40), suivie de la Slovaque Eugenia Bujak (25:14.20) et la Française, Cedrine Kerbaol (25:52.77). Chez les messieurs, Hamza Mansouri et Mohamed Amine Nahari ont tenté de corriger, mais en vain. Face aux meilleurs de la spécialité sur le bassin méditerranéen, les deux Algériens ont fini respectivement à la 9e place pour Mansouri auteur d’un temps de 34:13.90 sur la distance de 25 km. Pour sa part, Nahari a pointé à la 12e position avec un chrono de 34:55.44. Pour ce qui est du podium masculin, la médaille d’or a été remportée par le portugais, Rafael Ferreira Reis (31:28.88), il est suivi du Français, Enzo Paleni (32 :18.15) , médaillé d’argent, tandis que la médaille de bronze est revenue au Serbe, Ognjen Ilic (32 :19.63). « Nous savions que la tâche allée être très difficile pour nos coureurs en raison de la présence des Espagnols, Français et Slovènes. Nous avons tablé sur une 5e ou 6e place, mais la concurrence a été très rude », nous a déclaré l’entraineur national de cyclisme, Hakim Hamza. « Nos chances de médaille dans ces joutes seront plus importantes lors de la course en ligne prévue le 02 juillet prochain », a-t-il ajouté. Pour cette seconde sortie dans les rues d’El Bahia, qui concerne la course en ligne, l’Algérie sera représentée par huit coureurs avec l’objectif d’aller chercher une place sur le podium. Les huit cyclistes sont : Mohamed Amine Nahari, Hamza Mansouri, Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Yacine Hamza, Hamza Amari et Nassim Saidi. La course en ligne aura lieu ainsi le samedi 2 juillet prochain et le coup d’envoi sera donné à 10h pour les dames et 11h pour les messieurs. Les dames s’élanceront du centre-ville de Hammam Bouhdjar pour rejoindre le centre international des conventions (80 KM), alors que les hommes prendront leur départ à partir du CIC pour revenir sur le même lieu après une virée de 147 km. RAM