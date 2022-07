JM-Oran 2022 - Boxe Quatre boxeuses algériennes en finale Placeholder AHMED AMMOUR PUBLIÉ 30-06-2022, 17:59 Sur les cinq boxeuses algériennes, qui ont disputé les demi-finales ce jeudi après-midi, quatre se sont qualifiées pour les Finales. Il s'agit de Roumaysa Boualem (-48kg), Hadjila Khelif (-60kg), Imane Khelif (-63kg), Ichrak Chaib (-66kg). Vendredi, après-midi, elles affronteront : 16h00 : Roumaysa Boualem vs Ayse Cagirir (Turquie) 16h45 : Hadjila Khelif vs Chayma Rhaddi (Maroc) 17h00 : Imane Khelif vs Assunta Canfora (Italie) 17h15 : Ichrak Chaib vs Buzenas Surmeneli (Turquie) Placeholder AHMED AMMOUR PUBLIÉ 30-06-2022, 17:59