JM Oran-2022 Une journée mi-figue, mi-raisin pour les Algériens De notre envoyé spécial, Ahmed Ammour Handball, 2e journée, Groupe B, Algérie - Macédoine du Nord 24-24 Ghedbane sauve le Sept national Un match de handball fou, fou, que le public d'Arzew a suivi mardi après-midi entre l'Algérie et la Macédoine du Nord, qui au bout du suspense, se termine sur un score d'égalité (24-24). Un match nul obtenu par les Algériens à la toute dernière seconde et ce, après que le gardien de but Khelifa Ghedbane eut repoussé un ultime penalty des Macédoniens, qui allait leur donner la victoire. Et comme par hasard, la première mi-temps s'est terminée également avec une égalité (15-15). En l'absence du capitaine Messaoud Berkous, blessé, qui a suivi la rencontre du banc, sur les nerfs, le Sept national a failli perdre le contrôle de la partie, en se faisant mener de trois buts d'écart, à 10 minutes de la fin. Fort heureusement, les Verts ont réussi à revenir au score, profitant des ratages des Macédoniens. Lors de la première journée, l'Algérie avait battu la Turquie 32-27. Pour sa part, la Macédoine du Nord s'était imposée largement devant la Grèce 39-21. Jeudi, le Sept national affrontera la Grèce à 19h, tandis que la Macédoine du Nord jouera l'Espagne. A. A. Football (U18), 2e journée, Groupe A, Algérie - Maroc 0 - 2 Les Algériens se compliquent la tâche ! La sélection de football des U18 s'est compliquée la tâche en concédant une première défaite devant le Maroc (2-0), en match de la 2e journée du groupe A des Jeux méditerranéens, au stade de Sig. Une défaite qui compromet les chances des jeunes Verts de se qualifier pour la demi-finale, à moins de gagner la dernière rencontre face à la France jeudi au stade Ahmed-Zabana d’Oran. Après une première mi-temps plus ou moins équilibrée, les poulains de Mourad Slatni ont été surpris dès l'entame de la seconde période en encaissant un premier but, signé par Boukhers qui a trompé de la tête le gardien algérien sur une balle arrêtée. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la sélection algérienne a été contrainte de poursuivre la partie à dix, après l'expulsion de l'arrière gauche Fouad Hanfoug. Une expulsion qui a coûté un second but aux Verts, venu justement de la gauche (2-0). Les camarades de Mehdi Guillermo Moh Puch-Herrantz, auteur du but face à l'Espagne, ont essayé de se créer des occasions de revenir au score, en vain. La défense marocaine a su résister aux attaques des Algériens. Mourad Slatni apporte des changements à son effectif, mais sans résultat. Le score en restera là, avec une défaite amère des Algériens devant un stade de Sig plein à craquer, des supporters en grand nombre, venus encourager les Verts qui, en dépit des buts encaissés, n'ont pas cessé de les pousser et de les encourager. Pour éviter tout calcul, les U18 devront battre la France jeudi pour valider leur qualification pour la demi-finale. A. A. Boxe Cinq boxeurs qualifiés aux demi-finales, au moins cinq bronze assurées ! La boxe algérienne a assuré au moins cinq médailles de bronze, et ce, après la qualification de cinq boxeurs. Après Imane Khelif, lundi, qui leur avait ouvert la voie, Roumaïssa Boualem (48 kg), Fatma-Zohra Hedjala (54 kg), Ichrak Chaïb et Mohamed Houmri (75 kg) se sont tous qualifiés pour les demi-finales des Jeux méditerranéens. Ils ont une journée de repos, mercredi, avant de tenter d'atteindre la finale jeudi. «Je suis très contente de remporter cette première victoire devant un public oranais merveilleux qui m’a beaucoup soutenue. Il faut dire que j'ai fait, ces derniers temps, un grand effort sur le plan diététique pour concourir dans la catégorie des moins de 48 kg», a déclaré Boualem Roumaïssa. De son côté, Fatma-Zohra Hedjala (-54 kg) a dominé la Marocaine Widad Bertal (3-0) dans un duel qui a tenu toutes ses promesses et devant un public oranais qui a fait vibrer le Palais des expositions. En demi-finale, Hedjala croisera les gants avec la Monténégrine Bojana Gojkovic, championne d’Europe des moins de 22 ans, victorieuse en quarts de finale face à la Croate Cacic Nikolina (3-0). «Cela me tenait vraiment à cœur de passer ce premier combat des quarts de finale face à une boxeuse marocaine qui m’a créé beaucoup de problèmes dans les deux premiers rounds. Grâce au public présent en force, j’ai pu terminer ce combat à ma faveur», a-t-elle déclaré. Assurant déjà la médaille de bronze, Roumaïssa (26 ans) sera opposée en demi-finale prévue jeudi à l’Espagnole Lopez Del Arbol, qui a battu la Marocaine Mouttaki Yasmine (3-0). A. A.