La France s'impose face à l'Algérie après un match fou et se qualifie en demi-finale des Jeux Méditerranéens Thibault Breton - Il y a 7 h L'Equipe de France s'est qualifiée en demi-finale des Jeux Méditerranéens. L'Equipe de France s'est qualifiée en demi-finale des Jeux Méditerranéens. Quel match de la part des jeunes français et algériens ! Alors que les Bleuets menaient (2-0) à la pause grâce à un doublé de Messoussa, les jeunes fennecs ont réalisé une entame de deuxième mi-temps renversante. Déterminés, les Algériens ont réduit le score à la 55e minute de jeu sur un pénalty transformé par Chegra. Un but qui a complètement enflammé les 40 000 supporters du Stade Ahmed Zabana, qui ont exulté lors de l'égalisation après une tête de Benmazouz sur un coup franc à la 78e minute. Une joie de courte durée pour les Algériens puisqu'à peine une minute plus tard, la France obtient un pénalty que va transformer son capitaine Bouanani. Victoire (3-2) des jeunes joueurs de Lionel Rouxel qui décrochent leur qualification en demi-finale des Jeux Méditerranéens et qui restent invaincus dans cette compétition.