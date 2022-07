Covid-19 : isolement, tests, gestes barrières... Voici les règles à (re)mettre en application à l'approche de

Covid-19 : isolement, tests, gestes barrières... Voici les règles à (re)mettre en application à l'approche des vacances scolaires Alors que l'épidémie redémarre en France et chez certains de nos voisins en ce début d'été, certaines précautions permettent toujours de réduire les risques de transmission. Covid-19 : isolement, tests, gestes barrières... Voici les règles à (re)mettre en application à l'approche des vacances scolaires © Fournis par franceinfo Covid-19 : isolement, tests, gestes barrières... Voici les règles à (re)mettre en application à l'approche des vacances scolaires Le soleil, le repos et... les gestes barrières. Pour la troisième année consécutive, les vacances estivales sont marquées par l'épidémie de Covid-19, dont les indicateurs s'aggravent en France depuis plusieurs jours. Les déplacements de masse, tout comme le brassage de générations dans de nombreux lieux publics font ainsi craindre une flambée épidémique de grande ampleur cet été. Alors que le gouvernement recommande fortement, sans l'imposer, de porter à nouveau le masque dans les lieux clos, franceinfo vous résume les bonne pratiques énoncées par les autorités sanitaires pour les prochains mois. Se faire tester immédiatement en cas de symptômes ou de cohabitation avec une personne positive Cela n'a pas changé depuis le début de la pandémie : le test est recommandé dès lors qu'il y a une suspicion de Covid-19. Si vous remarquez des symptômes comme de la fièvre, une toux, une perte de goût, d'odorat, mais aussi d'éventuelles nausées ou vomissements (des symptômes associés aux nouveaux sous-variants d'Omicron), il faut se faire tester immédiatement. Un autotest peut donner une première indication, mais la Haute Autorité de santé (HAS) recommande un test antigénique chez un professionnel de santé ou un test PCR en laboratoire de biologie médicale afin de lever le doute. Pompe à chaleur : Cette nouvelle loi en 2022 qui profite aux propriétaires Sponsorisé LesNewsEnFrance Pompe à chaleur : Cette nouvelle loi en 2022 qui profite aux propriétaires Si vous vivez sous le même toit qu'une personne positive au Covid-19, là aussi, il faut se faire tester immédiatement, rappelle le ministère de la Santé sur son site. En cas de test positif, il faut continuer à s'isoler pendant sept jours à compter de la date du début des symptômes ou de la date du test. Il est possible de réduire la durée de cet isolement en cas de test négatif au bout cinq jours. Tout cela sans oublier de prévenir, à son tour, ses éventuels cas contacts. Vidéo associée : Covid-19 : hausse du nombre de tests, le gouvernement rejette l'obligation du masque dans les transports Respecter un délai avant le test dans les autres cas de figure Attention à ne pas se faire tester trop tôt. Compte tenu du temps d'incubation de la maladie, se faire tester au lendemain d'une rencontre suspecte, par exemple, pourrait pour vous induire en erreur. Dès que l'on apprend que l'on est cas contact, il est d'abord recommandé de s'isoler. Si des symptômes apparaissent ou sont déja apparus, il faut alors se faire tester. En l'absence de symptômes, il convient de rester isolé et d'effectuer un test sept jours après le dernier contact avec la personne infectée. Se rappeler des principaux gestes barrières Après quasiment deux ans et demi de pandémie, les mesures d'hygiène renforcées sont devenues une habitude pour beaucoup. Mais une piqûre de rappel ne peut pas faire de mal. Il est tout d'abord conseillé de se laver les mains systématiquement après avoir pris les transports en commun, en arrivant chez soi ou sur son lieu de travail, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué ou encore avant de préparer les repas, de les servir ou de manger. La recette est assez simple : de l'eau, du savon, et un lavage scrupuleux pendant au moins 30 secondes. Si vous n'avez pas accès à un point d'eau, le même processus peut être réalisé avec une solution hydroalcoolique. C'est d'ailleurs avec des mains propres qu'il faut manipuler son masque, seconde arme contre la propagation du coronavirus. Le port du masque est de nouveau fortement recommandé dans les lieux clos, transports compris, et les grands rassemblements, car il empêche la projection de particules virales dans l'air. A condition qu'il couvre parfaitement le nez, la bouche et le menton, et qu'il soit renouvelé toutes les 4 heures au grand maximum. L'aération des pièces est plus facile à réaliser l'été, et c'est une bonne chose. Des micro-goutelettes contenant le virus peuvent rester en suspension dans l'air des milieux clos pendant plusieurs heures. Il est alors recommandé d'aérer chaque pièce de vie toutes les heures pendant dix minutes, afin de chasser ces particules indésirables. Enfin, il est fortement recommandé d'éternuer ou de tousser dans le pli de son coude, plutôt que dans ses mains, et de se tenir à bonne distance des plus fragiles. Penser au rappel vaccinal pour les plus de 60 ans C'est la principale mesure des autorités pour éviter un engorgement des services de réanimation cet été. La campagne pour le deuxième rappel vaccinal (une troisième ou une quatrième dose selon les cas) est ouverte depuis le 7 avril dernier aux personnes âgées de 60 ans et plus, avec ou sans comorbidités, ainsi qu'aux personnes immunodéprimées. Mais de l'avis de Santé publique France, cette campagne "reste notablement insuffisante", même si les pharmacies sont à nouveau prises d'assaut ces derniers jours. Il ne faut donc pas trop tarder si l'on souhaite effectuer ce rappel à temps pour les retrouvailles estivales.