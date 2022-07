Jeux méditerranéens de 2022 L’entrée fracassante des Algériens Le stade du complexe olympique Miloud-Hadefi, plein à craquer, a vibré avec les exploits de Bilal Tabti (3000 m steeple), Mohamed Yasser Triki (triple saut), auteurs de l’or, Zouina Bouzebra (marteau) et Hichem Bouchicha (3000m steeple), vainqueurs du bronze. L'athlète algérien, Yasser Mohamed Triki, s'est affirmé jeudi en remportant la médaille d'or de l'épreuve du triple saut des Jeux méditerranéens Oran-2022, tenue jeudi au stade du complexe olympique Miloud-Hadefi. Ce complexe a été fraîchement ouvert. Triki a réalisé le saut de 17,7m, réalisé lors du 3e de ses 6 essais, précédant l'Italien Bocchi Tobia ayant réalisé 16,93m suivis du Portugais Luos Pereira Tiago Joao, avec un saut de 16,90m. Idem pour son compatriote, Bilal Tabti, qui a remporté la médaille d'or de l'épreuve du 3000m steeple de ces Jeux, disputés jeudi tandis que Hicham Bouchicha s'est adjugé la médaille de bronze. Tabti a pris la première place de l'épreuve en réalisant le tempo de 8:22.79, devançant le Marocain Mohamed Amine Tindouft, qui a réalisé 8:23.85. L'athlète algérien Hicham Bouchicha a, quant à lui, réalisé 8:23.95. De son côté, l'athlète algérienne, Zouina Bouzebra, s'est taillé la médaille de bronze dans le concours du lancer du marteau, en réussissant un jet à 65,45m au quatrième essai. La médaille d'or du lancer de marteau est revenue à la Turque Kivilcim Kaya (69,82m), alors que l'Espagnole Laura Repondo Mora (69.37m) s'est adjugé la médaille d'argent. Engagée aussi bien dans le 800 mètres que dans le relais 4X400 mètres des Jeux méditerranéens actuellement en cours à Oran, l'athlète algérienne Rokia Mouici, a finalement déclaré forfait. Autrement dit, elle ne prendra pas part à ces joutes, cette dernière souffre d'une blessure. C'est ce qu'a indiqué un membre du staff technique, expliquant que «Rokia Mouici a été victime d'une blessure au niveau de la cheville pendant qu'elle était en pleins entraînements». «Passée aux examens, le médecin a constaté qu'elle était dans l'incapacité de concourir», a-t-on souligné. «Elle est donc forfait aussi bien pour le 800 mètres que pour le relais 4X400 mètres», a-t-on détaillé de même source. Suite à ce retrait de dernière minute et pour ces mêmes raisons, sa camarade, Ghania Rezik sera l'unique et seule représentante algérienne sur cette discipline de ces JM-2022, en l'occurrence le 800 m. Cependant, le groupe du relais 4X400 se composera uniquement des athlètes Loubna Benhadja, Douaâ Ferdi, Meriem Boulahsa, Chaïma Ouanis, et Lina Maria Guedial. Wahib AÏT OUAKLIWahib AÏT OUAKLI 00:00 | 02-07-2022 Share