small font medium font large font Une nouvelle stature

Une nouvelle stature par Abdou BENABBOU Laissons de côté pour un moment les Jeux méditerranéens avec leurs stades, leurs farandoles, leurs cortèges officiels et les petites impatiences dues à la concentration routière. Il restera une ville d'Oran époustouflante. Jamais la mégapole n'a été aussi belle, si tranquillisante pour ne rien envier aux plus attirantes agglomérations du monde. Tout y est propre, luisant pour démontrer qu'il ne suffit que de la volonté pour nouer avec la civilisation et la normalité et pour faire oublier la décrépitude manifeste qui l'avait salie et ternie hier encore. Il est indéniable qu'il faut rendre grâce à ceux qui, dans l'anonymat, ont sué jours et nuits entiers pour qu'Oran brille de ses plus beaux attraits. Certes, la manifestation olympique régionale y est pour l'essentiel et c'est de bon augure même si la facture à payer pourrait être lourde. Cependant, la stature acquise aujourd'hui par la capitale de l'Ouest n'a pas de prix car le premier gain essentiel est la profonde et heureuse mue psychologique qui s'opère mine de rien sur l'Oranais en particulier et l'Algérien en général. Ce n'est pas uniquement la musique qui adoucit les mœurs, mais ce sont surtout ces asphaltes bien goudronnés, ces arbres récemment plantés, ces bacs en fleurs subitement placés le long des trottoirs refaits, ces murs nouvellement blanchis qui réconcilient les habitants avec eux-mêmes. Le nouveau cadre de vie étincelant à plus d'un titre ne doit en aucun cas s'inscrire dans le provisoire et laisser penser qu'il a été établi pour la satisfaction des étrangers qui ne font que passer. Il est reconquête d'une bienfaitrice civilité pour que le citoyen prenne définitivement attache avec de nouveaux comportements. Il est le catalyseur du changement de l'état d'esprit du laisser pourrir et du laisser faire d'hier quand la jetée des ordures ménagères par les fenêtres était une affreuse recommandation. Il est culture d'un civisme que la sagesse réclamait. Il est aussi un fabuleux test pour savoir si élus et responsables locaux et population sont capables de se mettre au niveau et à la hauteur de la ville moderne qu'est devenue Oran à la faveur d'une rencontre sportive internationale.