Bakchich à l’ANSEJ d’Annaba ? Le directeur en possession de 150 millions 01 Juil 2022 Annaba 12071 fois Le directeur en possession de 150 millions Salah-Eddine La corruption, appelée communément El-Gass et ailleurs « Echkara », semble sérieusement gangréner l’administration locale et a tous les niveaux. Un nouveau scandale impliquant un haut cadre est venu éclabousser Annaba, que certains nostalgiques continuent de l'appeler la Coquette. Ainsi, un dossier bien ficelé, avec en plus l'arrestation en flagrant délit le directeur de l'ANSEJ, en possession de 150 millions de centimes « bakchich » est à mettre à l'actif des limiers de la brigade de recherche et d'investigations du groupement de la gendarmerie d'Annaba. Le gestionnaire indélicat a été neutralisé, dans la soirée de jeudi 30 juin à Belvédère, précise une source sécuritaire.