Agression au lacrymogène à El Bouni Trois ans ferme 01 Juil 2022 Annaba 677 fois Trois ans ferme Ahmed Chabi Pour avoir constitué une association de malfaiteurs dans le but de commettre un vol qualifié nocturne avec l’usage d’une arme blanche, le tribunal criminel d’Annaba a condamné A.A. à la peine de 3 ans de prison ferme. Le représentant du ministère public avait pour sa part réclamé dans un réquisitoire sévère une peine exemplaire de 7 ans de prison. Les faits s’étaient déroulés un 8 janvier 2018, lorsque la victime B.R, fraudeur de son état s’était présenté au siège de la sûreté de daïra d’El Bouni pour déposer une plainte contre x. Il a été victime d’une agression et du vol de sa voiture par deux individus. Ces derniers s’étaient présentés vers 22 heures devant le siège de la mairie d’El Bouni pour lui demander de les emmener à la ville nouvelle de Bouzaaroura. Tout confiant il les avait pris en charge. Mais arrivés au lieu indiqué le passager avant lui avait arrosé le visage de gaz lacrymogène, tandis que le passager arrière lui avait braqué un couteau à cran d’arrêt dans le dos , lui intimant l’ordre de descendre, les deux compères avaient démarré et pris la fuite vers une destination inconnue. Aussitôt la plainte déposée les enquêteurs avaient réussi par la suite à localiser le téléphone portable à double puces du fraudeur que les agresseurs avaient emporté. Le portable avait été acheté par une autre personne K.M. qui avait déclaré qu’il l’avait acquis auprès d’un individu dont il ignorait l’identité au quartier Mercis d’Annaba. Le fraudeur n’avait pas reconnu le « receleur » comme étant l’un de ses agresseurs. Les policiers avaient alors eu recours à la présentation à l’aide du système électronique d’identification judiciaire, de photos de personnes connues comme étant des repris de justice. Là, le chauffeur clandestin avait formellement reconnu A.A. comme étant celui qui l’avait arrosé de gaz lacrymogène. Le deuxième individu n’a pas été identifié. L’arroseur de gaz et voleur du véhicule a été condamné à la peine citée plus haut.