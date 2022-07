Le coup d’envoi a été donné par Belaribi 160 000 logements distribués le 5 Juillet Le secteur a connu une vraie dynamique, grâce aux décisions du président de la République… Les heureux citoyensLes heureux citoyens Comme annoncé, il y a quelques mois de cela, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a procédé, hier, au cours d'une cérémonie officielle à Boumerdès, au coup d'envoi de la distribution d'un impressionnant programme de logements. En effet, le ministre de l'Habitat a annoncé, hier, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'Indépendance nationale, le lancement d'une vaste opération de distribution de 160 000 logements, tous types confondus, à l'échelle nationale. «J'annonce officiellement le lancement de l'opération de 160 000 logements tous segments confondus, à travers tout le territoire national», déclarera le ministre de l'Habitat. Une distribution historique, jamais égalé dans l'histoire du secteur de l'habitat, selon le ministre, qui a prononcé une longue allocution à l'occasion, où il est revenu sur les sacrifices des chouhada et les messages de la glorieuse Révolution nationale. «C'est la plus grande distribution de logements depuis l'indépendance...», dira-t-il. Le ministre de l'Habitat s'attardera longuement sur «les grands faits d'armes de la Révolution nationale, les souffrances du peuple algérien face à la barbarie coloniale et les enseignements grandioses, qu'il faudra tirer de cette large mobilisation de toute une nation contre cet envahisseur colonial. «Comment pouvons-nous vous oublier, vous les chouhada, qui avez fait la gloire de ce pays, et qui avez défendu l'honneur de ce peuple», s'interrogera-t-il, face à un parterre d'officiels, d'autorités locales et d'élus nationaux et locaux à Boumerdès. Belaribi reviendra également sur les réformes structurelles et institutionnelles opérées par le pays, «à travers la promulgation d'une nouvelle institution et le parachèvement de l'édifice institutionnel, dont les assemblées locales et celles nationales», a-t-il rappelé. Soulignant la dimension sociale de l'État algérien, Belaribi abordera «la cadence permanente des transformations structurelles et stratégiques profondes, sur la base d'une vision prospective visant à renforcer le front intérieur, en vue d'un développement durable, atteindre le bien-être, la paix et la sécurité, le maintien des acquis, qui émane du faiseur de décisions et clairvoyant, monsieur Abdelmadjid Tebboune», confiera-t-il. Le ministre de l'Habitat reviendra, par la suite, sur les importantes réalisations de son secteur, au cours des deux dernières années. Ainsi, «en 2020, 200 000 logements ont été livrés, malgré les difficultés induites par la pandémie de Covid-19, ainsi que la préparation du cahier des charges administratives générales, applicables aux marchés publics de travaux Ccag, en vigueur depuis 1964,...», dira-t-il encore, faisant également référence aux sinistrés des différents séismes pris en charge par son secteur. Belaribi fera état de la distribution de 320 000 logements durant l'année écoulée, dont 100 000 logements distribués à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance, 32 000 logements ont été distribués le 20 août 2021, et 90 000 unités à l'occasion du 1er novembre écoulé, le reste ayant été distribué tout au long de l'année... Belaribi ne manquera pas non plus de louer les mérites de ces «jeunes compétences qui ont réussi à relever les défis et à réaliser des miracles», dira-t-il avant de préciser «Cela, grâce aux décisions judicieuses et louables du président de la République qui a transféré la réalisation des stades au ministère de l'Habitat». La réalisation du Stade olympique d'Oran en un laps de temps record, par des compétences nationales jeunes a été relevée par le ministre, qui a également cité les exemples des stades de Bouira, Tizi Ouzou et Barraki. Pour ce dernier, dont les travaux de réalisation ont été achevés, Belaribi annonce de grandes surprises, sans les nommer pour autant. Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que les directeurs généraux de l'Aadl et de l'Enpi ont également présenté des chiffres importants concernant les réalisations dans leurs secteurs respectifs. 37 699 logements Aadl, 777 323 LPL et 6 294 LPA, distribués dans le cadre de cette célébration. Mohamed OUANEZARMohamed OUANEZAR 00:00 | 03-07-2022