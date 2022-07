1700 logements distribués en 24 heures Béjaïa en fête Une autre opération de distribution de 4000 logements est prévue à travers plusieurs communes de la wilaya. Une nouvelle vie pour ces famillesUne nouvelle vie pour ces familles Après les bénéficiaires de Souk El Tenine et de Tazmalt, c'était, ces deux derniers jours, le tour des demandeurs des logements des communes d'Ouzellaguen et de Béjaïa de vivre au rythme des cérémonies de tirage au sort, dans une ambiance empreinte de joie et de bonheur, après tant d'années d'attente. Que l'on en juge! 620 unités de logements distribuées à Ouzellaguen, la commune où s'est tenu le congrès de la Soummam. 1 011 autres au niveau de la commune de Béjaïa. C'était véritablement la fête à la salle Amirouche où a eu lieu la cérémonie de tirage au sort, une cérémonie qui s'est poursuivie pratiquement jusque tard dans la nuit. Les autorités de la wilaya de Béjaïa veulent visiblement terminer les opérations de tirage au sort avant la date du 5 Juillet et ce sur l'ensemble du territoire de la wilaya où des logements achevés attendaient d'être occupés depuis des années. Cette fois-ci, c'est la bonne. La volonté des plus hautes autorités du pays se concrétise au fil des jours. L'instruction du président de la République prend forme à Béjaïa rendant des milliers de demandeurs de logements sociaux heureux et enfin en passe de quitter les taudis, qu'ils occupaient durant des années. L'âge des bénéficiaires témoigne, à lui seul, de la longue attente, qui n'avait que trop duré. Le plus beau spectacle a eu lieu mercredi à la salle Amirouche où s'est déroulé le tirage au sort au profit des bénéficiaires des 1 011 logements publics locatifs de la commune de Béjaïa, en présence d'un huissier de justice et des autorités locales, le tout dans une ambiance indescriptible, appuyée par la sécurisation du lieu par un renfort de police. Après tant d'années d'attente et de souffrance dans des habitations précaires, les futurs résidents au pôle urbain d'Ighzer Ouzarif, ont été soulagés. À Béjaïa, une autre opération de distribution de 4 000 logements est prévue ces jours-ci, à travers plusieurs communes de la wilaya. Ces logements sont de types LPL et Aadl. C'est à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Une délivrance pour des milliers de familles des quatre coins de la wilaya de Béjaïa. Après l'opération de relogement des sinistrés, qui se poursuit toujours, c'est au tour des logements sociaux, en attente depuis des années. Ces derniers jours, des opérations de tirage au sort pour la désignation des logements ont eu lieu dans deux importantes communes de la wilaya. Une distribution de 306 logements locatifs publics de la commune de Tazmalt avait eu lieu suivant un processus de tirage au sort supervisé par le chef de daïra de Tazmalt, en présence d'un huissier de justice, des responsables du bureau de l'Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Béjaïa, dans une ambiance de joie et de satisfaction. À Souk El Tenine, sur le littoral est de la wilaya, la joie des bénéficiaires était perceptible avant même l'opération du tirage au sort, qui a été effectuée au profit de 206 bénéficiaires. Aucune protestation ou demande d'annulation n'a été enregistrée. Relogement des familles sinistrées par-ci et attribution aux demandeurs dans différentes communes de la wilaya par-là, la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance s'annonce dans la joie pour les milliers de familles qui ont longtemps attendu ce gîte, autrement plus confortable. Arezki SLIMANIArezki SLIMANI 00:00 | 03-07-2022