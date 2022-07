Jeux méditerranéens de 2022 Les Algériens mettent tout le monde K.-O. Très attendues par les amoureux du noble art, les finales de boxe, disputées au Palais des expositions à Haï M’dina J’dida ont attiré la grande foule. La moisson des médailles d'or a, jusque-là, dépassé toutes les prévisions des responsables algériens dans la 19e édition des Jeux méditerranéens qui se déroulent actuellement à Oran. Jamais l'Algérie n'a enregistré un tel nombre de médailles aussi bien en or qu'en argent et en bronze. Avant la 7e journée de ces jeux, hier, l'Algérie occupait la 3e place au classement général derrière la Turquie et l'Italie. À elle seule, la boxe algérienne a remporté 13 médailles, dont5 or, 5 argent et 3 bronze, à l'issue des finales, vendredi dernier, au Palais des expositions du quartier Nouvelle Médina d'Oran. La boxe féminine a remporté 5 médailles (3 or - 1 argent - 1 bronze), alors que chez les hommes, elle a remporté 8 médailles (2 or - 4 argent - 2 bronze). Et ce n'est pas encore fini, car on est à 5 jours de la fin de ces JM et les athlètes algériens peuvent encore empocher d'autres médailles dans les différentes disciplines. C'est une certitude, à la vue des potentialités de nos athlètes encore en lice. La meilleure participation algérienne avant l'édition d'Oran 2022 a été celle de Tunis en 2001, à l'issue de laquelle nos athlètes avaient remporté 10 médailles d'or, 10 argent et 12 bronze. Mais incontestablement, la boxe a, une fois de plus, été la discipline la plus prolifique pour nos athlètes. Vendredi dernier, pas moins de dix finales impliquant des Algériens, messieurs et dames (quatre en dames et six chez les hommes), ont été disputées pour cette ultime journée de la discipline. Sur les quatre boxeuses engagées, Imane Khelif (63 kg), Hadjila Khelif (60 kg), et Boualem Roumaïssa (-48kg), ont réussi à monter sur la plus haute marche du podium. En revanche, Ichrak Chaïb (66 kg) s'est contentée de la médaille d'argent. Ainsi la sélection algérienne féminine de boxe a remporté cinq médailles (3 or, 1 argent et 1 bronze), à l'issue des finales disputées au Palais des expositions à Haï M'dina J'dida (Oran). Les trois médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Roumaïssa Boualem (-48 kg), en battant la Turque Ayse Cagiri, Championne du monde de la catégorie, de Hadjila Khelif (-60kg) qui s'est imposée devant la Marocaine Rhaddi et d'Imane Kehlif (-63kg), victorieuse devant l'Italienne Assunta Canfora. De son côté, Ichrak Chaib (-66kg) s'est contentée de la médaille d'argent, en perdant en finale devant la Turque Busenaz Sumeneli (3-0), Championne du monde en titre, alors que Fatma-Zohra Hadjala (-54kg) a pris la médaille de bronze. Chez les messieurs, Yahia Abdelli (63 kg) et Jugurtha Ait-Bekka (69 kg) ont sauvé la participation algérienne de la boxe masculine, en remportant la médaille d'or. En revanche, la déception était grande chez Mohamed Saïd Hamani (91 kg), Mohamed Houmri (81 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et Oussama Mordjane (57 kg), qui ont échoué à conquérir l'or, en se contentant de la médaille d'argent. De leur côté, Chouaib Bouloudinats (+91kg) et Abdelnacer Benlaribi (-60kg) se sont contentés de la médaille de bronze après avoir perdu leur combat, pour le compte des demi-finales. Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 03-07-2022