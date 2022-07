Commerce anarchique à Annaba Coup de balai ! 02 Juil 2022 Annaba 5296 fois Coup de balai ! K.Khadidja Rayenne Dans la continuité des interventions de lutte contre le commerce anarchique, la municipalité a frappé fort, en dégageant, vendredi 1er juillet, deux axes principaux du centre-ville. En effet, tous les vendeurs à la sauvette qui squattaient les allées et les trottoirs de la rue Abdelhamid Ben Badis et l’Avenue Benamiour Abdelkader ont été délogés par les forces de l’ordre. Intervenant ensuite, les agents municipaux ont ôté les différentes «babioles » et autres bricoles qu’ils ont découvert sur place afin de rendre l’accès plus facile aux piétons. Les habitants de ces quartiers ont été agréablement surpris par cette mesure de salubrité publique, d’autant plus que les ‘’charrettes de fortune’’ qui servaient de points de vente des fruits et légumes ont été saisies et leur occupant délogés. Des sources proches de l’APC assurent que cette opération de ‘’toilettage’’ n’est pas conjoncturelle et qu’elle se poursuivra dans le temps, touchant tous les sites de commerce informel à travers les différents secteurs urbains de la ville. Par ailleurs, avec l’approche de l’Aïd el Adha, le commerce informel et les étals de fortunes poussent comme des champignons. Les rues Khemisti Mohamed, Cheikh Larbi Tébessi, rue Asla Hocine sont surchargé et les trottoirs bondés d’étals posés à même le sol. Ce sont notamment des produits ménagers, des ustensiles de cuisines, des serviettes et autres, qui attirent la gente féminine principalement. La circulation et l’accès au centre-ville sont quasiment impossibles tout particulièrement dans les rues citées précédemment, d’autant plus que certains étalages occupent l’espace d’une voiture, ce qui rend la tâche des automobilistes très difficile.