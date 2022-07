JM-Oran-2022/Haltérophilie (71 kg) L'Algérienne Maghnia Hammadi décroche deux médailles LSA PUBLIÉ 03-07-2022, 15:00 L'Algérienne, Maghnia Hammadi, a décroché ce dimanche, deux médailles, une argent et l'autre en bronze, dans le concours d'haltérophilie de la catégorie de 71 kg, des 19èmes Jeux méditerranéens 2022, au Palais des Expositions de la nouvelle ville d'Oran. Hammadi a obtenu la médaille d'argent en soulevant 100 kg à l'arraché, soit 1 kg de moins que la victorieuse du concours, l'Egyptienne Neama Said (101 kg). Le podium a été complété par la Turque Nuray Gungor (99 kg). L'haltérophile algérienne a ajouté une seconde médaille, en bronze, lors du concours épaulé-jeté. Elle a soulevé une barre de 121 kg. La médaille d'or est revenue à l'Egyptienne Neama Said (125 kg) devant la Turque Nuray Gungor (122 kg). APS