La fête de l’Aid El Kebir sera célébrée le 9 juillet en Algérie

DIA-30 juin 2022: La fête du sacrifice de l’Aid El Kebir sera célébrée le samedi 9 juillet, coïncidant avec 10 du mois Dhu el Hija du calendrier de l’Hégire. L’annonce a été faite mercredi soir par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Auparavant, l’Arabie saoudite avait annoncé que demain jeudi 30 juin coïncidera avec le 1er Dhu el Hija et de ce fait, la fête de l’Aid el Kebir sera célébrée au 10e jour du mois de Dhu el Hija. Afin d’éviter toutes polémiques et fitna l’Algérie a toujours suivi l’Arabie saoudite quand il s’agit de la date de l’Aid el Kebir. Amir Hani