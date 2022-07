Criminalité en juin à Annaba Près de 250 malfrats en moins 03 Juil 2022 Annaba 573 fois Près de 250 malfrats en moins Ahmed Chabi Les éléments de la brigade de répression du banditisme ont mené une lutte sans merci contre toutes les formes du banditisme urbain durant le mois de juin passé, dans la ville d’Annaba, indique un communiqué de la sureté de wilaya. Certains individus profitant de l’avènement de la saison estivale faire des affaires, mais c’était sans compter sur l’engagement des limiers de la BRB relevant de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Annaba. Les détenteurs et autres consommateurs de résine de cannabis ou de substances psychotropes au nombre de 81 ont vu mettre un arrêt brutal à leurs agissements néfastes pour les paisibles citoyens et surtout les jeunes adolescents. Ainsi, 20 porteurs d’armes blanches prohibées de catégorie 6 ont été appréhendés et leurs outils contendants saisis. Quant aux 29 malfaiteurs restants ils sont présumés être impliqués dans de différentes criminelles qui les ont conduits directement à la prison. Tous ces individus ont fait l’objet de l’établissement judiciaire selon les procédures d’usage et ont été présentés par devant un magistrat instructeur, qui a statué sur le cas de chacun d’entre eux. Rappelons le coup d’éclat opéré par cette brigade il y a près de deux années, lorsque ses éléments étaient parvenus à démanteler un réseau criminel de trafiquants de résine de cannabis. Ce réseau détenait en effet un peu plus de 92 kilogrammes de drogue qu’il destinait à la vente sur le territoire de la commune d’Annaba et les localités de l’intérieur.