Il participera aux festivités du 60ème anniversaire de l'Indépendance nationale. Kaïs Saïed à Alger Le président tunisien arrive, aujourd'hui, en Algérie. Une visite de travail et de fraternitéUne visite de travail et de fraternité Le président tunisien à Alger. Kaïs Saïed effectue les 4 et 5 juillet courant une visite de travail et de fraternité en Algérie en réponse à l'invitation qui lui a été adressée par son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'état tunisien participera aux festivités du 60ème anniversaire de l'Indépendance nationale.