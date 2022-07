60e anniversaire de l'indépendance raccordement de plus de 6.000 foyers au réseau de gaz naturel à M'sila Placeholder LSA PUBLIÉ 04-07-2022, 16:03 Au total, 6.100 foyers localisés dans les villages de Lebaat, Dhokara, Lakratis et D’bil dans la commune de Hammam Dalaa (M’sila) ont été raccordés au réseau de gaz naturel à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de la fête de l’Indépendance, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. Cette opération s'inscrit dans le cadre des projets financés par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour un investissement financier de l'ordre de plus de 195 millions de dinars, a-t-on expliqué. Ce réseau de gaz naturel, réalisé essentiellement avec des canalisations en acier et en polyéthylène de différents diamètres, s'étend sur un linéaire de 300 km, a-t-on précisé de même source, notant que les travaux de réalisation ont été effectués dans un délai de près de 7 mois. Cette opération a contribué à augmenter le taux de raccordement en gaz à 78 % au niveau de la wilaya, a-t-on noté de même source, soulignant que des opérations similaires sont en voie de concrétisation dans plusieurs communes de la wilaya. Aussi, 33 projets de raccordement au réseau de gaz naturel sont inscrits au profit de M’sila afin de raccorder plus de 9.000 foyers dans 17 communes de la wilaya, a-t-on souligné, précisant que ce programme a atteint un taux d’avancement des travaux de plus de 80 %. APS