Les vétérans du volley en tournoi à Annaba Vibrant hommage à Méribout et Bendjedaà 03 Juil 2022 Annaba 177 fois Vibrant hommage à Méribout et Bendjedaà Nejmedine Zéroug Le tournoi commémoratif vétérans de volley-ball organisé en hommage aux défunts Abdennour Méribout et Nourreddine Bendjedaà connus sur la scène sportive aussi bien locale et régionale que nationale a pris fin en début de soirée d’avant-hier à la nouvelle salle omnisports Chahlef Chahreddine située dans le quartier Safsaf, (ex-Les Allemands). Sous l’égide du wali M. Djamel Eddine Berrimi, cette manifestation sportive a été organisée par la Direction de la Jeunesse et des Sports avec la participation de l’Amicale des anciens volleyeurs et de la ligue de la wilaya d’Annaba. Vendredi matin vers 9 heures, le directeur de la DJS qui représentait le chef de l’exécutif a, en présence des membres des familles Méribout et Bendjedaà ainsi que celles des invités, donné le coup d’envoi de ce tournoi auquel ont pris part des équipes vétérans représentant Béjaïa, Constantine, Tlemcen, El Kala, Annaba A et B. Celles-ci recèlent quelque huit anciens internationaux. En début de soirée de vendredi, des coupes et des médailles ont été décernées aux équipes participantes qui ont tenu à participer afin de rendre hommage à ces volleyeurs, deux grandes figures emblématiques -Que Dieu ait leur âme-, qui ont donné, de leur vivant, le meilleur d’eux-mêmes. « Que ce soit avec Abdenour ou Nourreddine, le volley-ball a fait des pas géants à Annaba grâce à la contribution des autres joueurs qu’ils soient en vie ou décédés. Il faut que cette discipline renaisse de ses cendres pour redorer son blason d’antan », a dit un des membres de la commission de préparation du tournoi. Enfin, un dîner a été offert aux équipes participantes, aux membres des familles Méribout et Bendjedaà ainsi qu’aux invités à l’hôtel Le Téléphérique, à l’issue duquel des trophées ont été remis aux anciens volleyeurs.