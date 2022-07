Algérie : la lettre de Macron au président Tebboune Source AFP - Il y a 7 h Le président Emmanuel Macron a appelé au « renforcement des liens déjà forts » entre la France et l'Algérie dans une lettre adressée à son homologue Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Une gerbe sera aussi déposée en son nom mardi au Mémorial National de la Guerre d'Algérie et des Combats du Maroc et de la Tunisie, quai Branly, à Paris en hommage aux victimes du massacre d'Européens à Oran, le jour même de l'indépendance, le 5 juillet 1962, a annoncé lundi soir l'Elysée. « L'anniversaire des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 2022, est l'occasion pour le Président de la République d'adresser par une lettre au Président Tebboune ses voeux au peuple algérien et de dire son souhait que se poursuive le renforcement des liens déjà forts entre la France et l'Algérie », a indiqué la présidence française. « Il y réitère, en outre, son engagement à poursuivre sa démarche de reconnaissance de la vérité et de réconciliation des mémoires des peuples algérien et français », poursuit l'Elysée.