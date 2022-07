Flambée des prix à Annaba Quand l’ail sent bon l’oseille 04 Juil 2022 Annaba 6136 fois Quand l’ail sent bon l’oseille Nejmedine Zéroug Aux marchés des fruits et légumes, les pères de familles ont été sidérés de voir le prix du kilo d’ail monter en flèche. Dans un passé récent, ce condiment était cédé à 100 DA le kilo alors qu’il est passé aujourd’hui à 1000 DA. « On ne comprend pas ; soit on le fait exprès pour pousser la population à manifester sa colère, soit on n’est plus en mesure de la satisfaire sa demande en matière de légumes. Sinon comment expliquer cette flambée des prix. Pourtant, l’Algérie est connue pour la culture de l’ail en abondance dans la région d’El Harrouch dans la wilaya de Skikda connue aussi pour ses belles et ses magnifiques fraises succulentes », nous dit un boucher exerçant au niveau du marché « Francis ». « Les citoyens sont complètement désemparés et ne savent plus sur quel pied danser. Hier c’était la pomme de terre, la tomate, le poulet, la semoule, l’huile et aujourd’hui c’est autour de l’ail. Allez comprendre une chose. Il faut opérer une révolution dans le secteur de l’agriculture et réhabiliter au plus vite les marchés d’intérêt national (MIN) et les mandataires et lutter sans merci contre les revendeurs qui font leur diktat », a-t-il poursuivi. « C’est le même cas que connait notre corporation. Si la viande et le poulet connaissent depuis une lurette une montée en puissance dans les prix c’est à cause de la mauvaise régulation du marché du bétail et de la volaille accaparé par de pseudos maquignons qui font le beau temps et la pluie. Il faut que l’Etat sévisse contre ces gens-là qui sucent le sang des citoyens», a-t-il encore poursuivi. Selon des informations que nous avons recueillies, nombre de marchands se mettent déjà à stocker les aulx afin de les revendre à des prix qui dépassent l’entendement. « Quand l’ail sera introuvable sur les étals, ils envisageraient de le céder à 2.000 DA le kilo. Tel est le but recherché des marchands indélicats en procédant au stockage de ce condiment », a expliqué un autre vendeur qui estime qu’il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. En revanche, les consommateurs, depuis la flambée du prix de l’ail, se sont rabattus sur le pot d’ail haché à cause de son prix imbattable.