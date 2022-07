Selon un communiqué du MJS Les stades d’Annaba exclues de la CHAN 2023 04 Juil 2022 Annaba 12829 fois Les stades d’Annaba exclues de la CHAN 2023 C’était prévisible, Les deux stades de football d'Annaba devant abriter des rencontres entrant dans le cadre du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (Chan), prévu en janvier 2023 en Algérie, ne seront pas prêts pour l'événement, contrairement à ceux des autres wilayas choisis pour la circonstance. Ils viennent tout simplement d'être exclus par le ministre de la jeunesse et des sports si l’on se réfère à un communiqué rendu public aujourd'hui lundi 4 juillet. Ils seront désormais remplacés par le stade Chaker de Blida, à la grande stupéfaction des sportifs Annabis. La désignation d'une entreprise publique, BATIMETAL en l'occurrence, qui a déjà montré ses limites en matière de réalisations, à l'image de la nouvelle gare maritime toujours en souffrance après un retard de 3 années, est pour beaucoup dans cette débâcle. De même la prise en main des travaux de rénovation du stade Chabou par un opérateur de Sétif, qui n'aurait aucune expérience ou relation avec le secteur de la jeunesse et des sports a aussi une part de responsabilité dans cette mascarade. Faut-il rappeler qu’au mois d’avril dernier, s’enquérant des travaux d’aménagement et de réhabilitation des stades du « 19 mai 1956 » et « Abdelkader-Chabou », le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag n’est pas allé avec le dos de la cuillère en direction des responsables locaux, en raison du manque de perfection et de professionnalisme des entreprises en charge de cette mission. Ainsi, les orientations du ministre ayant trait à la gestion de ses structures « qui doit se faire selon un travail participatif qui produit une valeur ajoutée et garantit l'intégration des associations sportives qui œuvrent au développement du sport au service de la population, n’ont pas été respectées. B Salah-Eddine