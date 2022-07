Constantine Hausse record des prix des œufs 04 Juil 2022 Constantine 3280 fois Hausse record des prix des œufs Rafik S Les prix des œufs et du poulet ont connu une flambée au niveau des différents marchés de Constantine, après une baisse durable constatée tout le long de ces trois dernières semaines. Le prix d’une plaque d’œufs a ainsi grimpé à 500 DA, alors qu’elle était cédée à 360 DA durant les derniers jours, constate-t-on. La même observation s’applique aux prix du poulet, dont le prix varie entre 350 et 370 DA le kilogramme, après qu’il s’est stabilisé entre 240 et 270 DA, durant la même période. Le prix de l’escalope a grimpé de 460 DA à 850 DA, les cuisses de 180 DA à 300 DA, avec un taux d’augmentation, qui a dépassé 80%. Ces prix actuels excessifs des viandes du poulet et des œufs, n’ont pas été impactés par l’augmentation record de la température, que connaît actuellement la wilaya de Constantine, dépassant les 40 degrés Celsius. Au contraire ils ont suivi le pic de chaleur, en cassant la règle commerciale, qui veut que les prix des viandes blanches sous toutes ses formes baissent en raison de leur sensibilité aux fortes chaleurs, qui les rendent impropres à la consommation. Les vendeurs de volaille, ont été unanimes à attribuer la baisse de la production de la filière avicole à la chaleur, expliquant que les éleveurs des poulets réduisent drastiquement leur production chaque année à l’approche de la fête de l’Aïd El Adha et prennent des dispositions pour que leur production soit maximale 20 jours après cette fête. Cela afin de satisfaire la demande du marché sur ce produit vital, surtout que cette période coïncide avec la célébration des fêtes de Muharram et Achoura, lorsque les constantinois se ruent littéralement sur les viandes blanches conformément aux traditions de la région dans la célébration de ces fêtes, en plus des fêtes célébrant la réussite dans les examens et les mariages.