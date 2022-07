Jeux méditerranéens. Sur le podium, la France a brillé en Algérie… Ce qu’il faut retenir Il y a 8 h L’équipe de France olympique a vécu quinze jours réussis à Oran (Algérie), lors des Jeux méditerranéens (du 25 juin au 5 juillet). Elle a fait mieux qu’en 2018, où elle avait fini quatrième. Si le total de médailles est moindre (73 contre 99), les Français sont montés sur le podium, lors de cette édition. Hélène Noesmoen a remporté les Jeux méditerranéens en iQfoil à Oran. FFVOILE Hélène Noesmoen a remporté les Jeux méditerranéens en iQfoil à Oran. Ce que paie l'assurance maladie lors de l'achat d'une aide auditive Sponsorisé Audibene Ce que paie l'assurance maladie lors de l'achat d'une aide auditive C’est un été réussi pour les Français présents aux Jeux méditerranéens. Après une quatrième place en 2018, l’équipe de France olympique a décroché la troisième place au tableau des médailles, avec 73 médailles, dont 20 en or, 21 en argent et 32 bronzes. Une belle quinzaine donc, marquée par la présence de quelques athlètes, médaillés aux Jeux olympiques de Tokyo, l’été dernier, comme Althéa Laurin médaillé de bronze en Taekwendo. La voile porte les Bleus Mais là où les Français se sont particulièrement illustrés, c’est en voile. Que ce soit en IQFoil, support des Jeux olympiques de Paris, en planche à voile, ou en Laser, les Tricolores ont ramené trois médailles d’or, sur les quatre possibles. En IQFoil, Hélène Noesmoen, porte-drapeau à Oran, a pris rendez-vous avec Paris, en décrochant une belle médaille d’or, alors que Marrie Barrue et Jean-Baptiste Bernaz sont, eux aussi, montés sur la première marche du podium en Laser. Les Bretons en forme en cyclisme Une razzia de titres confirmés en cyclisme. Ce coup-ci, ce sont les Bretons qui se sont illustrés au sein des équipes de France. Sur l’épreuve en ligne, les Tricolores réalisent même un triplé, grâce à Paul Penhoët, Ewen Costiou et le Limousin Valentin Retailleau. Les trois hommes ont été imités par une autre Bretonne, sur le contre-la-montre. Cédrine Kerbaol a en effet signé le troisième temps de l’épreuve chronométrée pour ajouter une nouvelle médaille à la délégation française. L’athlétisme fait le plein de médaille Sur la terre ferme, les Français ont aussi couru vite. Sur les tartans, les athlètes de la délégation ont ramené 13 médailles, dont quatre en or. C’est notamment le cas pour Azzedine Habz en 1 500 mètres, Loucif Bey à la longueur, Solenn Compper sur le 100 m haies ou encore Aurore Fleury sur le 1 500 mètres féminin. Le judo, toujours autant pourvoyeur Sur les tatamis aussi, les Français ont décroché quelques breloques, comme Mélanie Vieu, championne en – 48 kilos. Pour le reste, hormis Chloé Buttigieg (-78kg), deuxième, les autres sont surtout montés sur la troisième marche du podium, à l’instar de Joris Agbegnenou, le petit frère de Clarisse.