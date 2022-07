Antony Blinken félicite l'Algérie «Au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, je présente mes meilleurs voeux au gouvernement algérien et au peuple algérien à l'occasion de la fête de l'indépendance de leur pays, le 5 juillet», a écrit le secrétaire d'État américain dans son message de félicitations. Antony Blinken a ajouté que «les relations bilatérales entre nos deux pays remontent au Traité de paix et d'amitié signé en 1795. Les Américains et les Algériens ont depuis développé des liens économiques, éducatifs et culturels solides». Dans son message,, Antony Blinken a rappelé son dernier voyage en Algérie. «Je me suis rendu en Algérie en mars pour discuter des moyens d'approfondir davantage ces relations avec le président Tebboune et mon homologue Ramtane Lamamra». Antony Blinken a également mis en avant le fait que les Etats-Unis soient l'invité d'honneur de la dernière Foire internationale d'Alger. «Les Etats-Unis ont apprécié d'avoir été l'invité d'honneur de la récente Foire internationale d'Alger», et «se réjouissent de promouvoir les intérêts économiques et sécuritaire communs». Le secrétaire d'État américain a conclu son message en «félicitant l'Algérie en ce jour important» et en exprimant « ses meilleurs voeux». 00:00 | 06-07-2022 Share