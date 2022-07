Clôture JM Oran 2022 Challenge réussi pour L’Algérie Le fait de voir des Champions du monde, des Champions olympiques aussi bien africains, européens, qu’asiatiques batailler dur pour arracher la moindre médaille, montre, si besoin, que ces JM d’Oran ont été d’un niveau élevé. De l'avis de tous les athlètes et des responsables de toutes les délégations présentes lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran, qui sera achevée, aujourd'hui, l'Algérie a bel et bien relevé les défis inhérents à une aussi grandiose manifestation sportive régionale multidisciplinaire. D'aucuns athlètes, responsables des délégations ainsi que des citoyens algériens, qui n'ont pas hésité à se déplacer dans les différentes enceintes sportives où se déroulaient les compétitions, ont exprimé leurs satisfactions, quant à la maîtrise des organisateurs, aussi bien sur le plan matériel, humain qu'organisationnel. D'ailleurs, le ministre turc de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Kasapoglu, lui-même ne tarit pas d'éloges envers les Algériens: «Ces JM ont été un réel succès pour l'Algérie, aussi bien sur le plan de l'organisation des jeux que sur celui de l'hébergement et de la restauration des athlètes. Tout a été exceptionnel.» Selon le responsable turc, «l'Algérie a placé la barre très haut lors de l'organisation de ces JM et il serait difficile de la surpasser». D'ailleurs, le fait de voir des Champions du monde, des Champions olympiques aussi bien africains, européens qu'asiatiques batailler dur pour arracher la moindre médaille montre, si besoin, que ces JM d'Oran ont été d'un niveau élevé. Et l'un des connaisseurs en matière d'organisation de très grandes manifestations sportives aussi bien continentales qu'internationales, à savoir l'ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme (AAA) et ex-coach de la Championne du monde et olympique Hassiba Boulmerka, Amar Bouras affirme: «Les nations européennes ne sont pas venues avec leurs meilleurs athlètes, dans la mesure où les Championnats du monde vont intervenir dans deux semaines. Cela dit, ça reste quand même le niveau méditerranéen, qui n'est pas non plus négligeable. Je salue les performances de nos athlètes qui se sont bien comportés dans ces joutes. Et ce qui est le plus frappant dans ces joutes c'est que la discipline qui a connu la participation des plus grands athlètes mondialement connus et reconnus n'est autre que le Taekwondo. Ce qui explique que le niveau des compétitions de cette discipline ont été âprement disputés. Dans les sports individuels les compétiteurs ont montré une très grande maîtrise et démontré que sur ce plan-là la partie méditerranéenne pullule de grandes stars dont la marge de progression est très large. La boxe a été la discipline la plus disputée avec des champions qui annoncent un futur radieux. C'est aussi le cas pour l'athlétisme où le niveau a été aussi élevé. D'ailleurs à ce propos, il est très important de rapporter ces déclarations de la star égyptienne et Championne olympique du karaté Feriel Abdelaziz qui a remporté la médaille d'or de sa catégorie: «J'ai été surprise voire impressionnée par le niveau de notre catégorie des moins de 61 kg. J'avais l'impression que j'étais en train de disputer les JO ou les Championnats du monde de notre discipline. Ce fut des moments inoubliables que j'ai vécus durant ces Jeux méditerranéens surtout avec un public en or comme celui qui a assisté à ces joutes à Oran». Saïd MEKKISaïd MEKKI 00:00 | 06-07-2022