JM Oran-2022: Un franc succès pour l'Algérie par M. Benboua Les Jeux méditerranéens d'Oran 2022 se sont officiellement terminés mercredi, là où ils ont commencé, avec pour clôture une cérémonie très aboutie et à la hauteur de l'évènement. Une ultime célébration au Complexe olympique Miloud-Hadefi, qui a vu la capitale de l'Ouest algérien passer le relais à Tarente, la ville italienne qui organisera les JM en 2026. Il faut dire que ceux qui misaient sur un échec de l'Algérie à organiser un tel événement, ont déchanté le temps d'une cérémonie d'ouverture, qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Algériens, les Oranais en particulier. On le disait dans une précédente livraison, la ville d'El Bahia a placé la barre très haut, non seulement par rapport à l'organisation, mais aussi sur le plan des infrastructures, des résultats sportifs et de l'engouement populaire qu'a suscité cette 19e édition. Ceux qui ont mis en marche le train depuis des années déjà et tous les volontaires ont relevé le défi de fort belle manière. Ils peuvent en être fiers. La cérémonie de clôture d'hier soir a été marquée par la présence de plusieurs personnalités politiques et sportives. La présentation artistique de la cérémonie a compris plusieurs tableaux avec la participation de nombreux artistes, danseurs, techniciens de l'image et de l'éclairage, ainsi que de chanteurs de renom. Le scénario a mis en exergue les multiples facettes de la culture algérienne et son impact dans le bassin méditerranéen, ainsi que la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance. La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif d'organisation spécial pour la cérémonie en question. D'ailleurs, l'accès au stade a été ouvert à partir de 11h00, sur présentation du billet électronique. Un dispositif de circulation spécial a également été mis en place. Reste à signaler que l'Algérie a terminé sa participation aux Jeux méditerranéens Oran-2022 à la quatrième place avec 53 médailles (20 or, 17 argent et 16 bronze). Il s'agit du meilleur résultat de l'histoire de la participation du sport algérien aux JM, battant le record enregistré aux Jeux de Tunis en 2001. - La presse mondiale fait l'éloge d'El Bahia Cette 19e édition a été un succès total pour l'Algérie et Oran en particulier. Cette ville, qui n'a laissé personne indifférent, tant les conditions d'accueil et du déroulement des jeux ont été triomphales. Organisateurs, participants et spectateurs ont tous défendu Oran en lui faisant valoir ses mérites et il faut dire qu'ils ont réussi. Pour sa part, Davide Tizzano, président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), ces JM 2022 ont été un vrai succès : «Le Comité international des Jeux méditerranéens a eu le grand plaisir d'être présent à Oran pour la 19e édition des Jeux méditerranéens et de revenir une deuxième fois en Algérie après l'édition d'Alger en 1975. Nous sommes reconnaissants de l'accueil réservé par le peuple algérien et de son attachement aux Jeux méditerranéens. L'Algérie a dépassé toutes nos attentes en matière d'organisation. Nous sommes heureux de revivre la joie des joutes après la période de pandémie qui a frappé le monde dans une ambiance festive de paix et de fraternité», a-t-il déclaré. La presse internationale n'a pas non plus tari d'éloge sur la ville d'El Bahia et les Algériens en général. Pour rappel, pas moins de 3.390 athlètes représentant 26 pays ont participé aux différentes compétitions. Ils se sont disputés les podiums mis en jeu dans les 26 disciplines inscrites au programme général, qui a compris aussi trois disciplines en exhibition. L'Algérie, rappelons-le, avait déjà accueilli une édition des Jeux méditerranéens en 1975. A l'époque, l'édition a été accueillie par la ville d'Alger. - Les sports collectifs ratent la marche Si le sport individuel algérien, notamment la boxe, s'est taillé la part du lion lors de ces Jeux méditerranéens Oran 2022, les sélections nationales des différentes disciplines de sports collectifs ont raté le coche à domicile, en se faisant éliminer dès la phase de poules de leurs disciplines respectives, à l'exception de l'équipe masculine de basket 3x3, qui a réussi à se hisser au cinquième rang de son tournoi. Même si les Fédérations nationales de ces disciplines s'attendaient à une «défaillance collective», en misant seulement sur des qualifications au Tour final des différents tournois des JM, les sélections algériennes ont enchaîné les défaites, malgré le soutien indéfectible du public oranais, qui était présent en force dans toutes les salles de compétitions. La grande déception est certainement venue du handball, discipline traditionnellement pourvoyeuse de médailles. En effet, les sélections nationales, messieurs et dames, ont quitté sans éclat les JM d'Oran dès la phase préliminaire, confirmant la mauvaise passe que traverse la petite balle algérienne depuis une dizaine d'années, en raison des conflits qui rongent la Fédération algérienne de handball. Même constat pour les sélections nationales de volley-ball, qui ont été éliminées des tournois, affichant des bilans décevants lors de la phase de poules. Avec un bilan d'une victoire contre la Grèce (3-0) et deux défaites concédées face à la Turquie et la France sur le même score (3-0), la sélection masculine a été éliminée à la différence des sets. Après un début de tournoi laborieux, les joueurs de Mourad Sennoun ont tout de même réussi à boucler la phase de poules avec une belle victoire, qui leur a permis de sauver l'honneur et de quitter la compétition sur une bonne note. De son côté, la sélection féminine n'a pas réussi à remporter le moindre set durant la compétition quittant les joutes d'Oran avec un bilan de trois défaites, face à la Turquie, l'Espagne et l'Italie. Composées d'effectifs rajeunis dans l'optique des prochaines échéances internationales, les sélections nationales féminine et masculine ont néanmoins profité des JM d'Oran pour renouer avec la compétition en se frottant à des équipes de niveau mondial. En football aussi, les U18 n'ont pas été à la hauteur des espérances, quittant le tournoi dès la phase de poules. A inverse, l'athlétisme, la boxe, la lutte, le karaté et l'haltérophilie ont porté haut le drapeau algérien à plusieurs reprises. Des stratégies de développement payantes pour ces fédérations, concrétisées par plusieurs médailles. Une copie à revoir donc pour les sports collectifs en Algérie, pourtant mieux nantis et largement médiatisés.