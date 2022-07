Aïd al-Adha à Annaba La ville devient étable 05 Juil 2022 Annaba 250 fois La ville devient étable Nejmedine Zéroug A quelques jours de la célébration de la fête de l’Aïd al-Adha, la ville des jujubes replonge dans l’insalubrité à cause de la vente de bottes de foin et de charbon sur la voie publique. Le laxisme et la passivité des responsables locaux ont encouragé les jeunes oisifs à s’adonner à cette pratique commerciale lucrative pourtant interdite par le code du commerce. Les citoyens dans leur grande majorité constatent, impuissants, l’aspect répulsif des rues de nos quartiers. «Pratiquement toutes les rues sont squattées par des jeunes qui vendent du foin et du charbon étalés à même le sol. La saleté y règne à longueur de journée malgré le travail inlassable des éboueurs. Rien ne vous étonnera si demain vous les trouverez en train de vendre leurs marchandises sur le cours de la Révolution. Où sont donc passés les élus locaux pour prendre des mesures contre la vente du foin et du charbon sur la voie publique ? », s’est demandé un commerçant exerçant dans le centre-ville. Même les couteaux utilisés pour le sacrifice du mouton et qui constituent un danger public en cas de rixe sont, exposés pour la vente sur des étals de fortune en toute impunité. «Jusqu’à quand allons-nous vivre comme ça ?», s’est interrogé un ressortissant algérien établi en Allemagne. « Il faut mettre fin à cette incurie. Il faut que nos responsables se rendent à l’évidence une bonne fois pour toutes que nous sommes au 21ème siècle et qu’il faut réserver pour ces occasions religieuses des espaces adéquats pour permettre à ces jeunes de pouvoir vendre leurs marchandises en toute légalité. Sinon c’est la « foire » totale , a encore dit ce commerçant. A vrai dire, la situation dans laquelle évolue notre ville jadis la Coquette, est inqualifiable voire insupportable.