Annaba /Jet-skis Danger de mort 06 Juil 2022 Annaba 3349 fois Danger de mort Salah-Eddine Au lendemain de l’ouverture de la saison estivale, la question de la sécurité des baigneurs se pose déjà avec acuité, à Annaba. Les raisons : des bandes de jeunes à bord des jet-skis sèment impunément la panique sur le littoral. En effet, les rodéos nautiques sauvages se multiplient sur les plages bondées de baigneurs et inquiètent à plus d’un titre les vacanciers. Ces derniers appellent les autorités en charge de la sécurité, a prendre des mesures strictes afin de mettre un terme aux exhibitions des conducteurs de jet-skis, signalant que ce phénomène de plus en plus répandu au niveau des plages autorisées à la baignade, autrement dit gardées. Nos sources affirment que les propriétaires de jet-skis, généralement abrutis par l’alcool et la drogue, prennent plaisir à s’adonner à des exhibitions de « rodéo-nautique » au milieu des estivants, le moteur poussé à fond. Aujourd’hui, les estivants, notamment les chefs de familles supplient les autorités locales d’intervenir et de disposer des bouées de balisage pour délimiter le périmètre du plan d’eau réservé à la baignade et d’en interdire l’accès à toute embarcation équipée d’un moteur. Faut-il rappeler que des accidents mortels se sont déjà produits, ces dernières années, ou l’on a dénombré plus d’une dizaine décès, dont certaines victimes ont été éventrées.