Insécurité à Annaba Des armes en vente libre… dans la rue 05 Juil 2022 Annaba 798 fois Des armes en vente libre… dans la rue Salah-Eddine A Annaba, le décalage avec le temps est si prononcé, qu’il vaut mieux songer à remettre les pendules à l’heure. Des citoyens choqués, se demandent, en effet, comment on peut fermer les yeux sur le commerce, au grand jour, de marchandises prohibées, en l’occurrence les armes blanches proposées à la vente, en quantité telle qu’elles pourraient servir à armer des légions entières. Pour les habitants, cette situation vient révéler au grand jour la passivité flagrante, dont fait preuve la force publique à Annaba, du fait de son absence totale de discernement et de son laxisme, pour ne pas prendre les mesures qui s’imposent en pareille circonstance, à toute société. Aujourd’hui, l’attention du citoyen est attiré par la quantité et variété d’armes blanches digne de samouraïs, exposées par les vendeurs à la sauvette, depuis un certain temps sur les étals de fortunes, qui inondent le centre-ville. Les places publiques, les rues et les ruelles sont envahies par des vendeurs de tout bord, exposantà même le sol, divers outillages et matériels de boucherie, notamment des couteaux à crans-d’arrêts, des épées, de lourdes haches et autres armes dangereuses, qui ne devraient jamais être mises en vente dans de telles conditions. L’on ne peut s’empêcher de se poser la question, légitime, sur les conditions d’importation de ces armes, fabriquées en Chine. Comment a-t-on pu les laisser entrer sur notre territoire des produits réglementés et dont le port est prohibé ? Ces armes, à peine le mouton de l’Aïd, égorgé et ingurgité, deviendront des outils de terreur et de mort. Elles alimenteront les feux de la criminalité et du narco-terrorisme qui ravagent nos rues et notre jeunesse. Nous n’avons pu joindre aucun responsable habilité à répondre à nos interrogations pour l’heure. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions.