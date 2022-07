Insolite à Drâa-Errich Le wali bloqué dans un ascenseur ! 05 Juil 2022 Annaba 91662 fois Le wali bloqué dans un ascenseur ! Salah-Eddine En visite à la nouvelle ville Benmostefa Benaouda (ex-Drâa-Errich), pour s'enquérir de l'état des logements, qui ont attribués à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse, le wali d'Annaba Djamel-Eddine Berimi, a été bloqué, hier, dans un ascenseur au niveau du 4ème étage d'un immeuble flambant neuf d'une cité ADDL. Cependant, et selon une source bien informée il ne s'agit pas d'une panne d'énergie, mais plutôt d’un problème de surcharge. Il a fallu près d'un quart d'heure pour que le chef de l'exécutif et son staff soient libérés, rapportent nos sources, en précisant que M. Berimi était en compagnie du P/APW et d'autres membres de son staff. Il a fallu près d'un quart d'heure pour que le chef de l'exécutif et son staff soient libérés. Très en colère, le wali qui n’a pas mâché ses mots au sujet de cette défaillance, a décidé d’écourter sa visite sur le site ADDL.