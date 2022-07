Autisme à Annaba Dar Hanoune ouverte 11 Juil 2022 Annaba 89 fois Dar Hanoune ouverte Le maire de la ville M. Youssef Chouchane a présidé une réunion extraordinaire de l’assemblée populaire communale, ce jeudi 7 juillet 2022. Les élus ont eu à adopter les modifications du budget supplémentaire de l’année 2022. C’est à l’unanimité que les élus ont répondu par un oui aux ajouts concernant l’approvisionnement des cantines scolaires des écoles primaires, ainsi que le renforcement du gardiennage, une autorisation pour l’inscription dans le cadre de la gestion d’une somme allouée par la caisse de la solidarité et de la solidarité des assemblées locales. L’assemblée a également voté l’annulation de la délibération N° 48 du 18 avril 2022 se rapportant à la jonction entre la route nationale 44 et la Cité Rym, qui devait être prise en charge par la Direction des Travaux publics (DTP). Après avoir soumis à l’approbation des élus ces quatre points, le maire a rappelé à ces derniers qu’ils doivent observer strictement le règlement intérieur de la commune, qu’ils ont par ailleurs eux-mêmes adopté à l’unanimité. « Tout manquement grave pourra attirer des poursuites judiciaires », a insisté M. Chouchane, faisant notamment allusion à la dernière réunion, qui a été perturbée par une minorité d’élus. « Le bureau du maire est ouvert à tous et que tout un chacun peut consulter les différents courriers ou autres documents », a ajouté cet élu.Le point chaud qui a suscité un grand nombre de commentaires parfois acerbes est ben celui de l’association « El Delphine » qui s’occupe des enfants autistes. Le maire a tenu à préciser que la décision de récupérer le local est collégiale et que l’APC n’a fait qu’appliquer les directives du ministre de l’intérieur. Cette décision concerne la récupération de tous les locaux des communes du territoire national qui ne sont pas loués. Cette association s’est vue offrir d’activer à « Dar Hanoune » avec le principe absolu de la gratuité.Le maire a même promis de participer au versement du quart de la somme du loyer. « La situation de ces enfants est très préoccupante et sensible, il est de notre devoir d’aider à leur prise en charge » ajoute le P/APC. Il a été enfin convenu que l’APC renforce le parc roulant par l’acquisition de deux camions à bennes tasseuses, une opération pour laquelle il a été réservé cinq milliards de centimes. Tout comme, il a été décidé de réaliser des passerelles au niveau de Bélaid Belgacem et du marché de proximité de Jebenet Lihoud et d’augmenter les droits relevant du Centre d’enfouissement technique, dont le tonnage de déchets est largement supérieur à l’ancien. Ahmed Chabi